Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için beslenme ve egzersiz önemli

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. İsa Ardahanlı, kalp ve damar hastalıklarından korunmak için dengeli ve düzenli beslenmenin yanı sıra egzersiz yapmanın önemli olduğunu bildirdi.
Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünden 8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ardahanlı, kalp ve damar hastalıklarının dünyadaki en sık ölüm nedenlerinden olduğunu ifade etti.
Ardahanlı, dünyada her sene 18 milyon insanın bu hastalıklardan yaşamını yitirdiğini vurguladı.
Bu sayısının 2030 yılında 23 milyon olmasının öngörüldüğünü aktaran Ardahanlı, şu bilgileri verdi:
"Risk faktörlerini azaltarak bu hastalıklardan korunabiliriz. Sebze ve meyve ağırlıklı, bakliyat, tahıl ürünleri, yağsız, hayvansal yağın az olduğu proteinli yiyecekler tüketmemiz gerekiyor. Bir diğer önemli etken ise egzersiz. Haftada en az 3 gün 30 dakikayı aşan egzersizler yapmak kalp ve damar hastalıklarından korunmamızda önemli bir etkendir. Sigara ve alkolü bırakmalıyız. Erişkinlerin günde yaklaşık 7-8 saat kaliteli uykuya ihtiyacı vardır. Yetersiz uyku uyuyanlarda kalp ve damar hastalıkları daha fazla görülmektedir."
Ardahanlı, düzenli aralıklarla yapılan check-up'ın olası kalp ve damar hastalıklarına erken müdahaleyi kolaylaştırdığını sözlerine ekledi.???????
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