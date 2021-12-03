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Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı! - Son Dakika

Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı!

03.12.2021 15:44
Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı!

Kanada'nın Quebec eyaletinde, vahşi ortamda yaşayan geyiklerde ilk kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yol açan "SARS-CoV-2"nin saptandığı açıklandı.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin haberine göre, Kanada Çevre Bakanlığı Yaban Hayatı ekipleri, Quebec eyaletinin Eastern Townships bölgesinde 3 beyaz kuyruklu geyikte SARS-CoV-2 virüsünü tespit etti.

Şu ana kadar vahşi ortamda yapılan taramalarda ilk kez bu virüsü saptayan uzmanlar, virüsün yayılımını izlemek amacıyla çalışmalarını eyalet bazından Kanada geneline taşıdı.

YENİ BİR VARYANT KAYNAĞI MI?

Kanada Çevre Bakanlığı Yaban Hayatı Sağlığı Uzmanı Catherine Soos, CBC'ye yaptığı açıklamada, Kanada'daki vahşi yaşam ortamından 2 bin 700 örnek toplayacaklarını söyledi.

Soos, "Kanada genelinde bu çalışmayı başlatmaktaki amacımız, SARS-CoV-2'nin insandan vahşi hayata yayılıp yayılmadığını ve yayılıyorsa yaban hayatı popülasyonları üzerindeki etkilerinin neler olduğunu görmek." dedi.

Öte yandan, haberde görüşlerine yer verilen Ontario Veteriner Koleji Bulaşıcı Hastalıklar Veterineri Scott Weese, virüsün geyik ve diğer türlere yayılmayı sürdürerek insanlar için olası bir enfeksiyon ve daha fazla varyant kaynağı haline gelmesinden endişe ettiklerini belirtti.

Weese, "Nihayetinde bunun sadece bir insan enfeksiyonu olmasını istiyoruz çünkü bu durumda tek yapmamız gereken onu insanlarda kontrol etmek. Virüsü bir türde kontrol etmek birçok türden daha kolay" dedi.

Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı!

Covid-19, Kanada, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı! - Son Dakika
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