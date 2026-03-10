Kangren Riski Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kangren Riski Artıyor

Kangren Riski Artıyor
10.03.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Selçuk, diyabet ve damar tıkanıklığına bağlı kangren vakalarının arttığını belirtti.

ESKİDEN kazalara bağlı gelişen kangrenin, günümüzde diyabet ve damar tıkanıklığıyla ortaya çıktığını belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emre Selçuk, "Kangren, çoğu zaman kader gibi görülen ancak doğru tedavi ve erken tanı ile önlenebilen ciddi bir hastalıktır. İstatistikler, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2050 yılına gelindiğinde her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin kangren nedeniyle uzuv kaybı yaşayacağını göstermektedir" dedi.

Dünya genelinde diyabet ve damar tıkanıklığına bağlı kangren vakalarında artış yaşandığını ifade eden Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Doç. Dr. Emre Selçuk, "Kangren, aslında bacağın kalp krizidir. Eskiden trafik kazalarıyla anılan bu tablo, günümüzde yüzde 60 oranında damar tıkanıklığı nedeniyle yaşanıyor. Ancak erken tanı ve hibrit cerrahi yöntemlerle bu kaderi değiştirmek mümkün" diye konuştu.

'KANGRENE BAĞLU UZUV KAYBININ YÜZDE 60'I DAMAR TIKANIKLIĞINA BAĞLI'

Geçmişte kangrenin en sık nedeninin travmalar olduğunu ancak günümüzde bunun değiştiğini dile getiren Doç. Dr. Selçuk, "Kangren, çoğu zaman kader gibi görülen ancak doğru tedavi ve erken tanı ile önlenebilen ciddi bir hastalıktır. İstatistikler, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2050 yılına gelindiğinde her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin kangren nedeniyle uzuv kaybı yaşayacağını göstermektedir. Bu oldukça çarpıcı bir rakamdır. Geçmişte kangrenin en sık nedeni travmalar olarak kabul edilirdi. Trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları ya da iş kazaları buna örnek gösterilebilirdi. Günümüzde ise tablo değişmiş durumda. Artık kangren nedeniyle uzvunu kaybeden hastaların yüzde 60'ı bu sonucu damar tıkanıklığına bağlı olarak yaşamaktadır. Oysa damar tıkanıklığı hastalarının önemli bir kısmı, erken müdahale edildiğinde kontrol altına alınabilecek bir gruptur"ifadelerini kullandı.

'KANGREN OTURMUŞSA TEK TEDAVİ SEÇENEĞİ AMPUTASYON'

Kangrenin yavaş bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Doç. Selçuk, "Kangrene giden süreç genellikle aniden başlamaz. İlk belirtiler yürüyüş sırasında hissedilen ağrılarla ortaya çıkar. Hastalık ilerledikçe istirahat halinde bacaklarda uyuşma, soğuma ve solukluk meydana gelir. Daha ileri evrelerde kalbe en uzak noktalar olan ayak başparmakları ve topuklarda siyahlaşmalar ve yaralar ortaya çıkar. Bu süreç yavaş yavaş yukarıya doğru ilerler. Hastalığın bu aşamalarına gelmeden ya da tam bu aşamalarda teşhis edilmesi halinde damarlar açılarak kan akışı yeniden sağlanabilir ve kangrenin etkilerinden korunmak mümkün olabilir. Ancak hastalık ilerlemiş ve kangren oturmuşsa tek tedavi seçeneği amputasyon yani uzuv kaybıdır" dedi.

'KANGREN BACAĞIN KALP KRİZİDİR'

Kangrende en önemli noktanın erken tanı ve doğru müdahale olduğunu söyleyen Doç. Selçuk, "Periferik damar hastalıklarının çoğu erken tanı ve doğru müdahale ile kurtarılabilir. Bu noktada tedavi seçenekleri arasında anjiyografik girişimler, cerrahi bypass operasyonları, kompleks damar operasyonları, hibrit cerrahiler ve ilaç tedavileri yer alır. Hibrit cerrahilerde anjiyografik işlemler ile cerrahi prosedürler birlikte uygulanarak daha etkin sonuçlar elde edilmektedir. İlaç tedavileri de sürecin ayrılmaz bir parçasıdır ve kesinlikle ihmal edilmemelidir. Bu tabloya 'kritik bacak hastalığı' adı verilir. Çünkü kangren, aslında bacağın kalp krizidir. Nasıl kalp damarları tıkandığında önce ağrı ortaya çıkıyor ve tedavi edilmezse kalıcı hasara yol açıyorsa, aynı durum bacak damarları için de geçerlidir. Burada en önemli nokta, erken tanı ve doğru müdahaledir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Selçuk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kangren Riski Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir
Çok kan dökülecek ABD’den katliam itirafı geldi Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son noktayı koydu Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Nişandaki görüntü olay oldu ’’Bu düğün olmaz’’ yorumları yapılıyor Nişandaki görüntü olay oldu! ''Bu düğün olmaz'' yorumları yapılıyor
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda “taksit“ dönemi başladı Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda "taksit" dönemi başladı
Mustafa Topaloğlu resti çekti Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti

08:59
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
08:41
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
08:17
İmamoğlu’nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün İlk gün gergin geçti
İmamoğlu'nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün! İlk gün gergin geçti
07:41
Trump’a infial yaratan görüntü soruldu Yanıtı olaydan daha skandal
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
07:07
Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu Dikkat çeken referans detayı
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
06:32
Savaşta 11. gün ABD gözünü Hürmüz Boğazı’na dikti, İran’dan “1 ton altı füze atılmayacak“ resti geldi
Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan "1 ton altı füze atılmayacak" resti geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 09:42:36. #7.12#
SON DAKİKA: Kangren Riski Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.