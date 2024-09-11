Kanser Farkındalığı İçin Bisiklet Turu - Son Dakika
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Sağlık

Kanser Farkındalığı İçin Bisiklet Turu

Ankara'da düzenlenen etkinlikte kanser hastaları ve hekimler, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü kapsamında bisiklet sürerek Lenfoma kanserine dikkat çekti. Lenf kanseri hastalığının erken teşhisinin mümkün ve tedavi edilebilir olduğu vurgulandı.

11.09.2024 21:58
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Kanser hastaları ve hekimler Lenfoma farkındalığı için bisiklet sürdü

ANKARA - kanser hastaları ve hekimler, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nden Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar bisiklet sürerek Lenfoma kanserine dikkat çekti.

Ankara'da 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü sebebiyle lenf kanseri hastaları hekimlerle birlikte farkındalık etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlik çerçevesinde AOÇ Gazi Park'ta bir araya gelen katılımcılar, bisikletleriyle Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar bisiklet sürdü.

Etkinlikte bir basın açıklaması gerçekleştiren Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, lenf kanserinin erken teşhisinin mümkün ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu aktardı.

"Erken teşhis etmek mümkün"

Lenf kanseri hastalığının belirtilerini aktaran Altuntaş, "38 ve üzeri yüksek ateş, son 6 ayda yüzde 10'un üzerinde kilo kaybı, gece terlemesi, koltuk altı, boyun ve kasıklarda ele gelen bezeler, halsizlik, kaşıntı varsa doktorunuza başvurun, bu şekilde erken teşhis etmek mümkündür. Lenfoma, tamamen yok edilebilir bir kanser türü, erken evrede bazı lenfoma türlerinde yüzde 95'e varan başarı mümkün. Bu nedenle erken teşhisin altını çizmek istiyoruz. Günün sloganı olarak 'farkında ol, risk alma' diyoruz. Lenfomalı hastalara diyoruz ki 'tam doz ve tam sürede tedavilerinizi alın, tedavilerinizi aksatmayın'" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kanser Farkındalığı İçin Bisiklet Turu - Son Dakika

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