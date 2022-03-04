Kanser hastalarında tedavi öncesi üreme fonksiyonu korunabiliyor - Son Dakika

Kanser hastalarında tedavi öncesi üreme fonksiyonu korunabiliyor

ANKARA - Güven Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Prof.Dr. Nafiye Yılmaz, kanser hastalarında tedavi öncesi üreme fonksiyonunun korunabildiğini söyledi.

Güven Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Nafiye Karakaş Yılmaz, Güven Hastanesi Tüp Bebek Merkezi lansman toplantısında, tüp bebek tedavisindeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Kısırlığın (İnfertilite), çiftlerin düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamama durumu olarak tanımlandığını belirten Yılmaz, "Tıbbı çalışmalarda infertilite tanısı koymak için çiftlere verilen süre 1 yıl olarak tanımlanır. Ancak gebeliğe bilinen ya da öngörülen bir engel saptanırsa bu süre beklenilmez. Ayrıca 35 yaş üstündeki kadınlarda bu süre 6 ay olarak bildirilmiştir. Düzenli ilişki sıklığı ise haftada 2-3 kez olarak tanımlanır" dedi.

Yumurta rezervi ve kalitesi bozuk olan hastalara tüp bebek tedavisi uygulanıyor

Tüp bebek tedavisinin ne zaman ve kimlere uygulandığına ilişkin bilgi veren Yılmaz, şunları söyledi:

"Anne yaşının ileri olduğu veya yumurtalık rezervinin az olduğu yani yumurta sayı ve kalitesinin bozuk olduğu hastalarda tüp bebek tedavisi uygulanır. İkinci faktör, erkek infertilitesidir (kısırlığı). Bu durum toplumda oldukça sık görülen; erkek yumurtası yani spermin sayısı, hareketliliği ve şekilsel anormallikleri olan durumları kapsar. Yine kadınların taşıyıcı kanalları dediğimiz tüplerinin tıkalı olduğu ya da fonksiyon görmediği durumlarda da tüp bebek tedavisi uygulanır.

Bir başka problem ise "Endometriozis" hastalığıdır. İçinde bulunduğumuz Mart ayı Endometriozis farkındalık ayı olup, bu konuya da vurgu yapmak gerekir. Endometriozis olan hastalarda yumurtalık rezervinin olumsuz etkilenmesiyle ya da tüplerin tıkanması, fonksiyon kaybı veya karın içerisinde hastalığa bağlı oluşan ortam nedeniyle döllenme problemleri yaşanabilir ve tüp bebek tedavilerine ihtiyaç duyulabilir."

Genetik geçişli bazı hastalarda da tüp bebek uygulanabiliyor

Prof. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Anne baba adaylarında bilinen bir tıbbi genetik problem olup (SMA, DMD, translokasyon), tüp bebek işlemi yapılarak elde edilen embriyolardan embriyo biyopsisi ve PGT (preimplantasyon genetik tetkik) yapılıp genetik tetkik sonucu sağlıklı olduğu saptanan embriyonun transferi ile gebelik önerilen durumlarda tüp bebek tedavisi uygulanır.'

Kanser hastalarında yumurta ve embriyo dondurma işlemleri yapılıyor

Kemoterapi ve radyoterapi planlanacak kanser hastalarında yumurtalık rezervinin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, "Bu durumlar özellikle yumurta sayısı ve kalitesi üzerinde olumsuz etki yapabilir. Bizler çocuk sahibi olmak isteyen ya da çocuğu olup tekrar çocuk isteyen çiftlerde veya bireysel olarak ileride evlilik planlayan insanlarda doğurganlığı korumak adına kemoterapi ya da radyoterapi öncesi veya yumurtalıkları ilgilendiren ameliyatlar öncesi üreme fonksiyonunu korumak için tüp bebek uygulamaları yapıyoruz. Onkoloji hastalarımız için de hastanemizde bir onkofertilite bölümü kurduk. Bu dünyada da bizim ülkemizde de yeni olgunlaşan bir tıbbı uygulama. Kadınlarda sadece yumurta dondurma değil evli olan çiftlerde embriyo dondurma erkeklerde yumurta dondurma ve yine kadınlarda daha genç yaştaki kanser hastalarında veya kemoterapi ya da radyoterapi için acil müdahale gereken hastalarda yumurtalık dokusunun alınıp dondurulması şeklinde uygulamalar var. Bizler Güven Tüp Bebek Merkezi olarak bu uygulamaları kendi merkezimizde başlatmış bulunmaktayız" diye konuştu.