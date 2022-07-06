Kanser hastalığına iyi geldiği tespit edilen uçkun bitkisinin turşusu yapıldı - Son Dakika
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Kanser hastalığına iyi geldiği tespit edilen uçkun bitkisinin turşusu yapıldı

06.07.2022 09:52

Kanser hastalığına iyi geldiği tespit edilen uçkun bitkisinin turşusu yapıldıHAKKARİ Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan 3 arkadaş, ilkbahar aylarında kendiliğinden yetişen ve kanser hastalığına iyi geldiği tespit edilen uçkun bitkisinin turşusunu yaptılar.

Kanser hastalığına iyi geldiği tespit edilen uçkun bitkisinin turşusu yapıldı

HAKKARİ Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan 3 arkadaş, ilkbahar aylarında kendiliğinden yetişen ve kanser hastalığına iyi geldiği tespit edilen uçkun bitkisinin turşusunu yaptılar.

Hakkari ve ilçelerindeki yüksek dağların yamacında yetişen ve bölgede 'yayla muzu' olarak bilinen uçkun bitkisinin turşusu yapıldı. İlçede yaşayan Bekir, Hamit ve Cemal Uysal isimli 3 arkadaş, ilkbahar aylarında Şemdinli ve Yüksekova'da topladıkları uçkunlardan turşu yaptı. 3 arkadaşın Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde satışa sundukları uçkun turşusu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Dağlarda kendiliğinden yetişen bitkilerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bekir Uysal, "İlkbahar aylarında bölgemizde uçkun bitkisi çok var. Bu da memleketimizin vazgeçilmez bir tadıdır. Hemen hemen tüm yüksek dağlarımızda yetişiyor. Vatandaşlarımız topladıkları uçkunları aynı günde tüketmek zorunda kalıyordu. Tüketmeseler, ellerinde çürüyor. Bizde 3 arkadaş bir araya gelip uçkunlar ziyan olmasın diye turşuya dönüştürmek istedik. Bizde turşusunu yapıp vatandaşımıza sunmaya başladık. Bu turşuda şifa var. Bu uçkunları sadece biz toplamadık, vatandaşlardan da satın aldık. Şükürler olsun başardık. Şu an uçkun turşusunu satışa sunduk ve baya da yoğun bir ilgi var" dedi.

"Artık şifalı otu her mevsim yiyebiliriz"

Dağlardaki şifanın turşu halinde piyasaya sunulmasında mutlu olduğunu söyleyen Gökhan Tire ise "Özellikle doğal şeylerin memleketimizde satılması bizi hayli memnun etti. İnsanlarımızın bu şifalı otlardan faydalanmaları çok güzel. Sağ olsun arkadaşlar yenilikçi bir özveri ile güzel bir şey yapmışlar. Dağlarda topladıkları uçkunları turşu haline getirmişler. Bizde şu an bu şifalı turşuyu alıyoruz. Çünkü uçkun her şekilde insan vücudu için iyi geldiğini biliyoruz. Bizde diyoruz artık bu tür faaliyetlerin devamı gelsin. Çünkü dağlarımızda güzellikler fışkırıyor. Arkadaşları da tebrik ediyorum. Güzel bir yere değinip faydalanmak bakımında uçkun turşusunu yapmaları güzel olmuş" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kanser hastalığına iyi geldiği tespit edilen uçkun bitkisinin turşusu yapıldı - Son Dakika

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