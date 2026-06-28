Kanser Riskine Kapalı Ameliyatla Çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanser Riskine Kapalı Ameliyatla Çözüm

Kanser Riskine Kapalı Ameliyatla Çözüm
28.06.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

65 yaşındaki İbrahim Tıraş, kalın bağırsak kanseri ve poliplerden kapalı ameliyatla kurtuldu.

Antalya'da yapılan kolonoskopisinde kalın bağırsağın tamamına yakınını kaplayan yüzlerce polip ve çekum bölgesinde kalın bağırsak kanseri tespit edilen hasta poliplerin ilerleyen dönemde yeni kanser odaklarına dönüşme riskine karşı yaklaşık 3,5 saat süren kapalı (laparoskopik) ameliyatla kalın bağırsağının tamamı çıkarılarak sağlığına kavuştu.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne (dış merkezde yapılan kolonoskopide çok sayıda polip belirlenmesi üzerine) başvuran 65 yaşındaki İbrahim Tıraş'a yapılan kontrol kolonoskopisinde kalın bağırsağın tamamına yakınını kaplayan yüzlerce polip ve çekum bölgesinde kalın bağırsak kanseri tespit edildi. Poliplerin ilerleyen dönemde yeni kanser odaklarına dönüşme riskine karşı yaklaşık 3,5 saat süren kapalı (laparoskopik) ameliyatla kalın bağırsağının tamamı çıkarıldı. Başarılı operasyonun ardından İbrahim Tıraş ertesi gün ayağa kalkarken kısa sürede günlük yaşamına döndü.

Kalın bağırsakta çok sayıda polip belirlendi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Tıbbi Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Dandin, hastanın dış merkezde yapılan kolonoskopide çok sayıda polip tespit edilmesi üzerine kendilerine başvurduğunu söyledi. Yapılan kontrol kolonoskopisinde kalın bağırsağın tamamına yakınını kaplayan yüzlerce polip tespit ettiklerini belirten Dandin, alınan biyopsi örneklerinin patolojik incelemesinde çekum bölgesinde de kalın bağırsak kanseri belirlendiğini ifade etti. Poliplerin zaman içinde farklı bölgelerde de kansere dönüşme riski taşıdığını belirten Dandin, bu nedenle kalın bağırsağının tamamının alınmasına karar verdiklerini kaydetti.

3.5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

Patoloji sonuçlarının çekum bölgesindeki bağırsak kanseri ile yüzlerce polibi doğruladığını belirten Dandin, bunun uygulanan cerrahi yöntemin doğruluğunu ortaya koyduğunu söyledi. Yaklaşık 3,5 saat süren kapalı ameliyatta kalın bağırsağının tamamını çıkardıklarını belirten Dandin, "İnce bağırsağın polipsiz kısmını rektuma bağlayarak işlemi torba oluşturmadan tamamladık. Hastamız ameliyat sonrasında çok daha az ağrı yaşadı, kısa sürede ayağa kalktı ve komplikasyon gelişmeden taburcu edildi" dedi.

Robotik ve kapalı cerrahi hastaya önemli avantaj sağlıyor

Akdeniz Üniversitesi'nde laparoskopik ve robotik cerrahi alanında yoğun deneyime sahip olduklarını belirten Dandin, bu yöntemlerin hastalara daha az ağrı, daha düşük komplikasyon riski ve daha kısa hastanede kalış süresi sağladığını söyledi. Ameliyat sonrası hastaları anestezinin etkisi geçer geçmez yürüttüklerini, aynı gün ya da ertesi gün ağızdan beslenmeye başladıklarını ifade eden Dandin, "Bu hastamızda da ameliyatı torba açmadan gerçekleştirdik. Şu anda kemoterapi tedavisi devam ediyor ancak günlük yaşamını rahatlıkla sürdürebiliyor" diye konuştu. Hastalığın ailesel geçiş gösterebildiğine dikkati çeken Dandin, hastanın çocuklarının da taramadan geçirileceğini, geride bırakılan rektum bölümünün ise belirli aralıklarla kontrol edilerek olası risklerin yakından takip edileceğini bildirdi.

"Torbasız ameliyat olacağımı öğrenince rahatladım"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyat ile sağlığına yeniden kavuşan İbrahim Tıraş ise doktorunun ameliyatı torba açılmadan gerçekleştirebileceğini söylemesiyle rahatladığını belirterek, "Kendimi doktoruma emanet ettim. Başarılı geçen ameliyatın ardından ertesi gün yürümeye başladım. Beş gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldum. Şu anda sağlıklı bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Tedbir amaçlı kemoterapi görüyorum ve doktorumun takibi sürüyor." dedi. Tedavi sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür eden Tıraş, "Beni sağlığıma kavuşturan başta Doç. Dr. Özgür Dandin olmak üzere Akdeniz Üniversitesi yönetimine ve emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kalın Bağırsak Kanseri, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kanser Riskine Kapalı Ameliyatla Çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti

11:47
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı Bir anda yere yığıldı
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
11:16
CHP’li vekilden “Yeni partinin ismi ne olacak“ sorusuna yanıt: ’Yürüyüş’ olmayacak
CHP'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak
10:35
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti Fırında ekmek yaparken yakalandı
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı
10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
09:43
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 12:10:31. #7.13#
SON DAKİKA: Kanser Riskine Kapalı Ameliyatla Çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.