Kanser Taramaları İçin SMS Daveti Başladı - Son Dakika
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Kanser Taramaları İçin SMS Daveti Başladı

20.06.2026 21:42
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, kanser taramalarının 3. etabının başladığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet" uygulamasının 3. etabının başladığını duyurdu.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kanser taramalarında erken teşhisin gücüne inanıyor, vatandaşlarımıza dijital kanallarla ulaşmaya devam ediyoruz. 'Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet' uygulamamızda 3. etabı başlattık. Kademeli olarak sürdürdüğümüz bu projeyle, haziran ayı sonuna kadar vatandaşlarımıza 99 milyon hatırlatma SMS'i ulaştırmış olacağız. Bu bilgilendirmeler sayesinde tarama başvurularında önemli bir artış yakaladık ve erken teşhisle tedavi başarı oranlarımızı yükselttik. Sağlıklı bir gelecek için; 30-65 yaş arası kadınları rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınları meme kanseri, 50-70 yaş arası tüm vatandaşlarımızı ise kalın bağırsak kanseri taramaları için Aile Sağlığı Merkezleri, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kanser Taramaları İçin SMS Daveti Başladı - Son Dakika

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