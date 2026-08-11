Kanser Tedavisinde Devlet Desteği Artıyor - Son Dakika
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Kanser Tedavisinde Devlet Desteği Artıyor

Kanser Tedavisinde Devlet Desteği Artıyor
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Bakan Işıkhan, 5 immünoterapi ilacının SGK geri ödemesine alındığını açıkladı, 40 bin hasta faydalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "25 farklı kanser türüne karşı kullanılan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödemesi kapsamına almıştık. Bu ilaçlardan son 1 yılda 40 bin kanser hastası vatandaşımız faydalandı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 'Kanserle mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız' notuyla paylaşımda bulundu. Kanser tedavisinde devlet desteğinin önemine değinen Işıkhan paylaşımında, "Geçtiğimiz yılın temmuz ayında; 25 farklı kanser türüne karşı kullanılan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödemesi kapsamına almıştık. Bu ilaçlardan son 1 yılda 40 bin kanser hastası vatandaşımız faydalandı. Vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmalarını kolaylaştırmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kanser Tedavisinde Devlet Desteği Artıyor - Son Dakika

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