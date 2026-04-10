Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Erken teşhis hayat kurtarır" temasıyla "Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu" düzenlendi.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki sempozyumda konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Bekir Aktura, kanserin günümüzün en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Aktura, dünya genelinde her yıl yaklaşık 19,9 milyon yeni kanser vakası tespit edildiğini ifade ederek, her yıl 9,7 milyon kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini anlattı.

Mevcut eğilimlerin önümüzdeki yıllarda kanser yükünün daha da artacağını gösterdiğini ifade eden Aktura, "Kanserde erken teşhis yalnızca bireysel bir kazanım değil, aynı zamanda toplumsal bir başarıdır. Erken evrede yakalanan kanserlerde tedavi başarısı artmakta, yaşam süresi uzamakta ve hastaların yaşam kalitesi belirgin şekilde iyileşmektedir." dedi.

Aktura, vatandaşlarla ilk temas noktasında bulunan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının, kanserle mücadelede kritik rol üstlendiklerini, sadece tarama değil aynı zamanda farkındalık oluşturma, yönlendirme ve güven sağlama görevini de yerine getirdiklerini kaydetti.

Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü önerileri doğrultusunda yürütülen Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında meme, serviks (rahim ağzı) ve kolorektal kanserlere yönelik tarama çalışmalarının sürdüğünü belirten Aktura, "40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri için iki yılda bir mamografi, 30-65 yaş arası kadınlara serviks kanseri için 5 yılda bir HPV-DNA testi, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere ise kolorektal kanser için iki yılda bir gaitada gizli kan testi önerilmektedir." diye konuştu.

Aktura, bu hizmetlerin aile sağlığı merkezleri, KETEM'ler ve sağlıklı hayat merkezleri aracılığıyla ücretsiz sunulduğunu dile getirerek, 2025 yılında 1. basamak sağlık kuruluşlarında 90 bin kişiye meme kanseri, 200 bin kişiye serviks kanseri ve 202 bin kişiye kolorektal kanser taraması yapıldığını ifade etti.

Yapılan taramalar sonucunda 1200 kişiye erken evrede kanser teşhisi konularak tedaviye yönlendirildiğini söyleyen Aktura, son bir ayda 4 hastaneye KETEM mamografi sistemleri kurulduğunu ve tarama hizmeti sunan merkez sayısının 27'ye ulaştığını bildirdi.

Aktura, tarama sonrası riskli bireylerin ileri tetkik süreçlerinin hızlı yürütülmesi amacıyla 30 teşhis merkezinin aktif olarak hizmet verdiğini, bu sayede taramadan tanıya uzanan sürecin kesintisiz ve koordineli şekilde yönetildiğini vurguladı.

