Kanseri Üç Kez Yenen Gençten Destek

Adana'da yakalandığı lenf kanserini 3 kez yenmeyi başaran 26 yaşındaki Muhammed Abdullah Özeren, zorlu tedavi sürecinin ardından aynı hastalıkla mücadele edenlere ve ailelerine destek oluyor.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Özeren, 4 yıl önce lenf kanserine (lenfoma) yakalandı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 ay tedavi gören Özeren, hastalığı yenmeyi başardı.

Bir süre sonra hastalığı nükseden Özeren, 2023'te doktorlarının önerisiyle otolog kök hücre nakli (kendinden kök hücre nakli) oldu.

Nakil sonrası da hastalığı üçüncü kez tekrarlayan Özeren, yaklaşık bir yıl süren mücadelenin ardından onu da yenmeyi başardı.

Yaklaşık 4 yıllık kanser sürecinde her zaman kendisine destek sunan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) gönüllüsü olan Özeren, bir yıl önce de LÖSEV'de halkla ilişkiler personeli olarak işe başladı.

Özeren, vakfa başvuran hasta ve aileleriyle yakından ilgilenmesinin yanı sıra deneyimlerini paylaşarak moral ve motivasyon sağlamaya çalışıyor.

"İnsanlara moral olmaya çalışıyoruz"

Muhammed Abdullah Özeren, AA muhabirine, çok zorlu bir tedavi sürecinin ardından artık sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kanserle savaşını üç kez kazandığını anlatan Özeren, "22 yaşında bir kişinin bu hastalığa yakalanması tabii ki zorlu bir süreç ama ben bu hastalığı atlatacağıma hep inanmıştım. Şu anda kontrollerime devam ediyorum ancak vücudumda herhangi bir hastalık yok." dedi.

Özeren, bu zorlu mücadelesinin her anında LÖSEV'in kendisinin yanında olduğunu dile getirdi.

Bu durumdan etkilendiği için LÖSEV ailesinin bir parçası olmaya karar verdiğini ifade eden Özeren, şöyle konuştu:

"Bu hastalığı üç kere yendim şimdi de iyileşmekte olan gençlere ve çocuklara umut olmak için buradayım. Burada çalışınca mutlu oluyorum. Hastalık nüksettiğinde moralsiz gelenler oluyor, biz de aynı şekilde moralimizi ve motivasyonumuzu kaybediyorduk ancak bunun moralimizi bozacak bir durum olmadığını gördük. İnsanlara moral olmaya çalışıyoruz."

LÖSEV İl Koordinatörü Betül Özgüven de Özeren'in mücadelesinin hastalara umut olduğunu belirterek, "İyileşmiş gençlerimizin yanımızda olması ve bu manevi desteği sağlamaları çok kıymetli." ifadelerini kullandı.