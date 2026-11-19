Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine "bebek dostu" plaketi verildi.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından anne ve çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması ve bebek ölümlerinin önlenmesi amacıyla 1991 yılından bu yana yürütülen "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" çerçevesindeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, 2009 yılından itibaren "Bebek Dostu İl" unvanıyla hizmet veren Karabük'te, 2026 yılında programa başvuran Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, İl Sağlık Müdürlüğü değerlendirme ekibi tarafından gerçekleştirilen saha incelemeleri ve kriter değerlendirmeleri neticesinde "Bebek Dostu Hastane" unvanını almaya hak kazandığı belirtildi.

Bu çerçevede hazırlanan "Bebek Dostu Hastane" plaketinin İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara tarafından Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Taylan Çebi'ye takdim edildiği kaydedildi.