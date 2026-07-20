Karabük Hastanesine Yapay Zeka Destekli MR Cihazı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük Hastanesine Yapay Zeka Destekli MR Cihazı

Karabük Hastanesine Yapay Zeka Destekli MR Cihazı
20.07.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KEAH, yapay zeka destekli yeni nesil MR cihazını hizmete aldı. Çekim süreleri %70 kısalacak.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (KEAH), 2026 model yapay zeka destekli manyetik rezonans (MR) cihazı hizmete alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık tesislerinin teknolojik altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında hastaneye yüksek çözünürlüklü görüntüleme kapasitesine sahip yeni nesil MR cihazı kazandırıldı.

Modern bir alana kurulan cihazın 70 santimetre genişliğindeki tarama tüneli sayesinde obez hastalar ile klostrofobi (kapalı alan korkusu) yaşayan kişilerin çekim sürecini daha konforlu geçirmesi hedefleniyor. Cihazın ayrıca renkli ortam ambiyansı seçenekleriyle hasta konforunu artıracak özelliklere sahip olduğu belirtildi.

Yapay zeka destekli görüntüleme teknolojisiyle çalışan cihazın, klasik MR sistemlerine göre çekim süresini yaklaşık yüzde 70 oranında azalttığı, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle tanı süreçlerine katkı sağlamasının yanı sıra randevu kapasitesini de artırmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan, yeni cihaz sayesinde hastalara daha kısa sürede, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunacaklarını belirtti.

Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesinin daha ayrıntılı tetkik imkanı sunduğunu aktaran Doğan, "Çekim süresinin yaklaşık yüzde 70 oranında azalması randevu kapasitemizi önemli ölçüde artıracaktır. Yetmiş santimetrelik geniş tarama tüneli ve ferah ortam tasarımı ise hastalarımızın çekim sırasındaki stresini en aza indirecektir. Cihazın ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Karabük, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karabük Hastanesine Yapay Zeka Destekli MR Cihazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeşme’de plajda ’Şemsiyeni açamazsın’ kavgası Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes’te görüldü Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

12:15
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?
12:04
Messi, İsrail destekçisi mi İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
11:38
“Yeni Parti“ için tarih netleşti Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
"Yeni Parti" için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
11:30
Kılıçdaroğlu’nu mu tercih etti Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
11:22
Dünya basını, Arjantin’in gaddarlığını konuşuyor
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor
11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 12:31:42. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük Hastanesine Yapay Zeka Destekli MR Cihazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.