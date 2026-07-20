Karabük Hastanesine Yapay Zeka Destekli MR Cihazı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (KEAH), 2026 model yapay zeka destekli manyetik rezonans (MR) cihazı hizmete alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık tesislerinin teknolojik altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında hastaneye yüksek çözünürlüklü görüntüleme kapasitesine sahip yeni nesil MR cihazı kazandırıldı.

Modern bir alana kurulan cihazın 70 santimetre genişliğindeki tarama tüneli sayesinde obez hastalar ile klostrofobi (kapalı alan korkusu) yaşayan kişilerin çekim sürecini daha konforlu geçirmesi hedefleniyor. Cihazın ayrıca renkli ortam ambiyansı seçenekleriyle hasta konforunu artıracak özelliklere sahip olduğu belirtildi.

Yapay zeka destekli görüntüleme teknolojisiyle çalışan cihazın, klasik MR sistemlerine göre çekim süresini yaklaşık yüzde 70 oranında azalttığı, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle tanı süreçlerine katkı sağlamasının yanı sıra randevu kapasitesini de artırmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan, yeni cihaz sayesinde hastalara daha kısa sürede, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunacaklarını belirtti.

Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesinin daha ayrıntılı tetkik imkanı sunduğunu aktaran Doğan, "Çekim süresinin yaklaşık yüzde 70 oranında azalması randevu kapasitemizi önemli ölçüde artıracaktır. Yetmiş santimetrelik geniş tarama tüneli ve ferah ortam tasarımı ise hastalarımızın çekim sırasındaki stresini en aza indirecektir. Cihazın ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. - KARABÜK