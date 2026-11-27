Karabük'te, Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) kapsamında kamu ve özel hastanelerin katılımıyla eş zamanlı deprem ve yangın tatbikatları düzenlendi.

Kentte hizmet veren tüm kamu ve özel hastanelerin katıldığı tatbikatlar, 2026 yılı HAP çalışmaları çerçevesinde yapıldı. Tatbikatları, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 17 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) HAP İnceleme Komisyonu personeli de yerinde takip etti.

Önce masa başı, ardından saha tatbikatı

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara'nın başlama talimatıyla masa başı tatbikatı yapıldı. Sonrasında kırmızı ve sarı kod uygulamaları eşliğinde saha tatbikatlarına geçildi.

Tatbikatlarda, afet ve acil durumlarda hastanelerin izleyeceği müdahale yöntemleri, acil müdahale ünitelerinin kurulması, kurumlar arası koordinasyon ve kriz yönetimi süreçleri uygulamalı olarak ele alındı. Hastane Afet ve Acil Durum Planlarının işleyişi de değerlendirildi.

Yapılan tatbikatlarla hastanelerin muhtemel afetlere hazırlık seviyesinin ölçülmesi, müdahale kapasitelerinin geliştirilmesi, kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.