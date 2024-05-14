Karacan: Eczacıların önemi pandemi ve depremlerde görüldü - Son Dakika
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Sağlık

Karacan: Eczacıların önemi pandemi ve depremlerde görüldü

Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, eczacıların pandemi ve deprem gibi kritik durumlarda üstlendiği önemli rollerin net bir şekilde görüldüğünü belirtti. 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü, Samsun'da Atatürk Anıtı'ndaki törenle kutlandı. Karacan, eczacıların sağlık danışmanlığı, etkin hizmet ve güvence sağlama gibi önemli görevlerini vurgulayarak, sağlıkta tasarruf olmaması gerektiğini ifade etti.

14.05.2024 22:41
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Karacan: "Eczacıların önemi pandemi ve depremlerde görüldü"

14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü Samsun'da kutlandı

SAMSUN - Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, eczacıların üstlendiği kritik rollerin, önce pandemide ardından büyük deprem felaketlerinde net bir biçimde görüldüğünü söyledi.

Bilimsel eczacılığın 185'inci yıl dönümü olan "14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü", Samsun'da eczacılar tarafından Atatürk Anıtı'ndaki törenle kutlandı. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Daha sonra söz alan Başkan Onur Ferhat Karacan, eczacıların insan sağlığı açısından çok önemli bir görev ifa ettiklerini belirtti.

"Eczacıların önemi pandemi ve depremlerde görüldü"

Çok kritik bir görev üstlendiklerini ifade eden Başkan Karacan, "Ülkemizde modern eczacılığın temellerini oluşturan ilk eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verildiği tarih olan 14 Mayıs 1839'dan bugüne tam 185 yıl geçti. İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar geçen her aşamada, yetkinlik sahibi 50 bini aşkın meslektaşımızla, 185 yıldır aklın ve bilimin yolundan şaşmadan halkımızın en yakın sağlık danışmanı olmaya devam ediyoruz. Sağlığı ve sağlıklı hayat hakkını savunuyoruz. O nedenle bu yılki Eczacılık Haftamızın temasını 'Eczacı Varsa Hayat Var' olarak belirledik. Meslektaşlarımızın üstlendiği kritik roller, önce pandemide ardından büyük deprem felaketinde hem ulusal hem de uluslararası platformlarda çok daha net biçimde görüldü. Çünkü eczacı varsa ilaç ve sağlığa ilişkin diğer ürünlere güvenli erişim var, etkili sağlık danışmanlığı var, sağlık kuruluşlarında etkin ve kaliteli hizmet var, güvence var, emek var, dayanışma var" dedi.

"Sağlıkta tasarruf olmaz"

Açıklanan tasarruf tedbirlerine de değinen Karacan, "Bir süredir gündemde olan kamudaki tasarruf tedbirlerine ilişkin çalışmaları mali disiplinin sağlanması, yüksek enflasyonun dizginlenmesi açısından gerekli buluyoruz. Ancak sosyal güvenlik açıklarını kapatmak, enflasyon hedeflerini tutturmak adına toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyecek hiçbir tasarruf tedbiri alınmamalıdır. Halk sağlığını koruma gayretindeki bir meslek grubunun temsilcileri olarak bu uyarıyı yapmayı görev biliyoruz ve diyoruz ki; sağlıkta tasarruf olmaz. Bilimsel eczacılığın 185'inci yıl dönümünde bütün meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Bu yılki törene Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin ilk öğrencileri de beyaz önlükleri ile katıldı. Törene ayrıca Samsun Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, OMÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Kürşad Daş, Sosyal Güvenlik KurumuSamsun İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Sema Aydoğdu ve eczacılar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Karacan: Eczacıların önemi pandemi ve depremlerde görüldü - Son Dakika

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