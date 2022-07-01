Karadağ Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede özellikle turizm sezonuna bağlı olarak sahil şeridinde Kovid-19 vakalarının arttığı, toplam vaka sayısının 1367 olarak kaydedildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Karadağ, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Karadağ'da Kovid-19 vakaları yüzde 130 arttı - Son Dakika

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