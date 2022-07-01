Karadağ'da Kovid-19 vakaları yüzde 130 arttı - Son Dakika
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Karadağ'da Kovid-19 vakaları yüzde 130 arttı

01.07.2022 13:00
Karadağ'da Kovid-19 vakaları yüzde 130 arttı

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da son iki haftada Kovid-19 vakalarının yüzde 130 arttığı belirtildi.

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da son iki haftada Kovid-19 vakalarının yüzde 130 arttığı belirtildi.

Karadağ Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede özellikle turizm sezonuna bağlı olarak sahil şeridinde Kovid-19 vakalarının arttığı, toplam vaka sayısının 1367 olarak kaydedildiği bildirildi.

Kovid-19 vakalarının yüzde 130 artması üzerine sağlık kurumları Karadağ hükümetine kalabalık alanlarda maske zorunluluğu getirilmesi talebinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı da risk grubundakilere Kovid-19 aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu.

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Kaynak: AA

Karadağ, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karadağ'da Kovid-19 vakaları yüzde 130 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadağ'da Kovid-19 vakaları yüzde 130 arttı - Son Dakika
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