Karadeniz Teknik Üniversitesi\'nde Çocuk Hastanesi inşaatı yüzde 85 tamamlandı

Sağlık

8 yıl önce temeli atılmıştı, bu yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor

228 yatak kapasiteli Çocuk Hastanesi'nin inşaatında yüzde 85'lik fiziki gerçekleme sağlandı

TRABZON - Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde 8 yıl önce temeli atılan 228 yataklı Çocuk Hastanesi projesinin bu yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 2016 yılında ihaleye çıkarak temeli atılan Çocuk Hastanesi projesinde sona gelindi. Farabi Hastanesi'nin yanında hizmet vermesi planlanan 228 yatak kapasiteli hastanenin inşaatında yüzde 85'lik fiziki gerçekleme sağlandı. İçerisinde Çocuk Acil, Ameliyathane, Teşhis Üniteleri, Çocuk İzleme Merkezi, Yeni doğan-38 yatak, Yeni doğan cerrahi-8 yatak, Pediatrik yoğun bakım-23 yatak, KİT Ünitesi-15 yatak ünitelerinin yer alacağı hastanenin 2024 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor. 2025 yılında hizmete açılması hedeflenen hastane projesi ile ilgili bilgiler veren Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, "Çocuk Hastanesi bizim önem verdiğimiz projelerimizden. Daha önceki yönetim tarafından ihale edildi. Şu anda yüzde 85 oranında bitme durumu söz konusu. Bu yıl bitirmeyi planlıyoruz. Bütçemiz de var. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz. Belli bir mali bütçemiz var. Müteahhit tarafında zaman zaman işler aksıyor. Tabii büyük bir yatırım. Hastane 228 yataklı olacak. Bu yıl bitirmeyi düşünüyoruz. Seneye muhtemelen açmayı düşünüyoruz" dedi.

Diş Hastanesi projesi yeniden ihaleye çıkacak

KTÜ bünyesinde inşaat çalışmaları süren Diş Hastanesi projesinin ise yüzde 85 oranında tamamlandığını belirten Çuvalcı, projenin yeniden ihaleye çıkacağını söyledi. Çuvalcı, "Diş Hastanesi'nde de müteahhit mali sıkıntılardan dolayı ihaleyi iptal ettik. Tekrar ihale hazırlıkları yapıyoruz. Orası da yüzde 85 oranında bitti. Birkaç ay içerisinde tekrar ihaleye çıkacağız. Orayı da daha önce hastane olarak planlamamıştık. Diş Hastanesi Dekanlığa bağlı bir üniteydi. Hastane olarak ihale edeceğiz. Bununla ilgili yeni ihaleye Başhekimlik, Yemekhane gibi birimleri ilave ediyoruz. Muhtemelen bu yıl sonuna doğru veya gelecek yılın başında bitirmeyi düşünüyoruz. Eski yerinden daha nezih ve çağdaş bir Diş Hastanesi'ne kavuşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.