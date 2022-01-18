"Kardan kapanan yolları açılsın" diye 112'ye "Hastam var" ihbarında bulunuyorlar - Son Dakika

"Kardan kapanan yolları açılsın" diye 112'ye "Hastam var" ihbarında bulunuyorlar

RİZE - Rize'de yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde sağlık ekipleri hastaya ulaşımda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise köy ve mahalle yollarının açılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız hasta ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

Önceki gün başlayarak şehri etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rize merkezde 1 köy yolu olmak ulaşıma kapanırken, Ardeşen'de 4, Çamlıhemşin'de 10, Güneysu'da 1, Hemşin'de 1, İkizdere'de 19 ve Pazar'da 12 olmak üzere 48 köy yolu ulaşıma kapandı.

Hal böyleyken 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar üzerine sağlık ekipleri hastalara özellikle kırsalda ulaşmak için zor anlar yaşıyor. Karın içerisinde uzun mesafe yürümek zorunda kalan sağlık ekipleri hastalara güçlükle ulaşıyor. Ambulansın çıkamadığı yerlerde ise Rize Özel İdaresi ekipleri tarafından önce yol açılıyor sonrasında ambulans hastanın bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

Öte yandan Özel İdare Ekipleri'nin ambulansın yolunu açmasını fırsata çevirmeye çalışan bazı vatandaşların ise yollarının açılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sahte hasta ihbarında bulunduğu da öğrenildi. Sahte ihbarda bulunan vatandaşların yolu Özel İdaresi Ekipleri tarafından açılarak eve ulaşan sağlık ekipleri hasta olmadığını görünce geriye dönmek zorunda kalıyor.