Kardiyoloji Uzmanı Abacı, masa başında çalışanlara hareket molaları önerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kardiyoloji Uzmanı Abacı, masa başında çalışanlara hareket molaları önerdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kardiyoloji Uzmanı Abacı, masa başında çalışanlara hareket molaları önerdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, masa başında geçirilen uzun ve kesintisiz oturma sürelerinin kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Abacı, çalışanların belirli aralıklarla ayağa kalkıp yürüyüşler yapmasını ve hareketi günlük yaşamın tamamına yaymasını önerdi.

KARDİYOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, gün içinde uzun süre hareketsiz kalmanın kalp ve damar sağlığı açısından önemli bir risk oluşturabileceğini belirterek, özellikle masa başında çalışanların uzun oturma sürelerini hareket molalarıyla bölmesi gerektiğini söyledi.

Günlük yaşamda masa başında geçirilen sürenin artması, araç kullanımı ve ekran karşısında uzun süre hareketsiz kalmanın kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirten Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, fiziksel aktivitenin yalnızca düzenli egzersizden ibaret olmadığını dile getirdi.

Uzun süre oturmanın kilo artışı, insülin direnci, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi kalp-damar hastalıkları açısından önemli risk faktörleriyle ilişkili olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Abacı, "Günün büyük bölümünü hareketsiz geçirmek metabolik sağlığı olumsuz etkileyebilir. Bu tablo zaman içerisinde kalp ve damar hastalıkları açısından riski artırabilir" dedi.

Kalp krizi riskinin tek bir nedene bağlı olmadığını aktaran Abacı, sigara kullanımı, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, fazla kilo, aile öyküsü ve hareketsiz yaşamın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

'UZUN OTURMA SÜRELERİNİ HAREKET MOLALARIYLA BÖLÜN'

Özellikle masa başında çalışanların saatlerce aynı pozisyonda kalmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Abacı, "Çalışma sırasında belirli aralıklarla ayağa kalkmak, birkaç dakika yürümek, merdiven kullanmak veya telefon görüşmelerini ayakta yapmak gibi küçük değişiklikler bile gün içerisinde hareket miktarını artırabilir. Önemli olan uzun süre kesintisiz oturmamaktır" ifadelerini kullandı.

'SADECE SPOR YAPMAK YETERLİ DEĞİL'

Düzenli egzersiz yapan kişilerin de günün geri kalanında hareketsiz kalmamaya dikkat etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Abacı, "Haftada birkaç gün spor yapmak çok değerli ancak günün geri kalanında saatlerce oturmak doğru bir yaklaşım değil. Kalp sağlığı için hareketi günlük yaşamın tamamına yaymak gerekiyor" diye konuştu.

'KALP SAĞLIĞI İÇİN HAREKETİ GÜNLÜK YAŞAMIN PARÇASI HALİNE GETİRİN'

Kalp ve damar hastalıklarından korunmada yaşam tarzı değişikliklerinin önemli olduğuna dikkati çeken Abacı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, sigaradan uzak durma, tansiyon, kan şekeri ve kolesterol değerlerinin kontrol altında tutulması kalp sağlığının temel unsurlarıdır. Özellikle masa başında çalışan kişiler, uzun süreli hareketsizliği günlük yaşamın doğal bir parçası olarak görmemeli. Küçük ama düzenli hareket alışkanlıkları kalp sağlığını korumaya katkı sağlayabilir."

Kaynak: DHA
SağlıkYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler’i şaşırtan istek Rakip oyuncuyu kırmadı Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı
Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor Taraftarlar nasıl çıldırmasın A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın
Bülent Ersoy’un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı
10:56
AYM, Yeni Parti’nin isim davasını görüştü 30 gün süre verildi
AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi
10:44
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı
10:41
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
10:28
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
09:24
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
09:17
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 11:11:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Kardiyoloji Uzmanı Abacı, masa başında çalışanlara hareket molaları önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei