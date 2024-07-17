Karın Ağrısı Şikayetiyle Gelen Hastanın Rahminden 5,5 Kilogramlık Kitle Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Karın Ağrısı Şikayetiyle Gelen Hastanın Rahminden 5,5 Kilogramlık Kitle Çıktı

Trabzon'da hastaneye karın ağrısı şikayetiyle başvuran bir hastanın yapılan muayene sonucunda rahmi kitle haline gelmiş ve 5,5 kilogramlık bir kitle başarılı bir operasyonla alınmıştır. Uzmanlar, kadınların belli aralıklarla kadın doğum uzmanına muayene olmaları gerektiğini vurgulamaktadır.

17.07.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karın ağrısı şikayeti ile gelen hastanın rahminden 5,5 kilogramlık kitle çıktı

TRABZON - Trabzon'da hastaneye karın ağrısı şikayeti ile başvuran bir hastanın yapılan muayene sonucu kitle haline gelen yaklaşık 5 buçuk kilogramlık rahmi başarılı bir operasyonla alındı.

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ne karın ağrısı şikayeti ile giden 45 yaşındaki M.U'nun yapılan muayeneler sonucunda kitle haline geldiği saptanan ve yaklaşık 5 buçuk kilogram olduğu tespit edilen rahmi başarılı bir operasyonla alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümü Uzmanı Dr. Hasan Akyüz karın içinde yavaş büyüyen kitlelerin her zaman belirti vermediğini, sinsice büyüyebildiklerini belirterek bu nedenle özellikle kadınların şikayetleri olmasa bile belli aralıklarla kadın hastalıkları yönünden doktor muayenesine başvurmaları gerektiğini söyledi.

Kendisine gelen hastanın ek bir şikayeti olmayan, dış merkezde tanısı konulmuş, yaklaşık 30 santime 20 santim boyutlarında bir pelvi kitlesi olan bir hasta olduğunu belirten Uzm. Dr. Hasan Akyüz, "Hazırlığımızı yapıp operasyonu gerçekleştirdikten sonra yaklaşık 5 buçuk kilogram ağırlığında büyümüş, tamamen miyom haline gelmiş bir uterus yani halk dilinde rahim ile karşılaştım. Gerekli müdahaleyi yapıp ameliyatı tamamladık. Hastamızın ilginç bir şekilde hiç bir şikayeti olmamış, sadece kilo aldığını zannetmiş ve bu durumu geciktirmiş. Fakat farklı sebeplerden ötürü doktora başvurunca bu tabloyla karşılaşmış. En sonunda bize ulaştıktan sonra da biz gerekli müdahaleyi gerçekleştirdik" dedi.

"Kadınların belli aralıklarla kadın doğum uzmanı tarafından muayene edilmesi gerekir"

Kitlelerin oluş sebebinin çok çeşitli olduğu olduğunu belirten Akyüz, "Bunun hormonal sebepleri de vardır, bazı düz kas hücrelerinin stimüle olması ve harekete geçmesi ile ilgili nedenler var, ırksal nedenleri vardır, kısaca bunun bir çok nedeni vardır. Bu durum bütün kadınlarda vardır, yaygındır. Kiminde çok küçüktür, çok küçük olanlar semptom vermediği için çok fazla bilinmezler açıkçası. Genelde yavaş büyürler fakat devasa büyüklüğe de bu şekilde ulaşabiliyorlar. Bütün kadınların belli aralıklarla, örneğin yılda bir kez olacak şekilde bir kadın doğum uzmanı tarafından muayene edilmesini öneriyoruz. Eğer böyle olursa bu tarz kitleler bu seviyelere çıkmadan erken yakalanabilir ve daha küçük müdahalelerle tedavi sağlanabilir. Bu tüm vatandaşlarımız için iyi olabilecek bir durum" diye konuştu.

"Hasta şikayeti olmasaydı kitle kansere dönüşebilirdi"

Hastanın şikayeti olmasaydı kitlenin kansere dönüşme ihtimalinin az da olsa olduğunu ifade eden Akyüz, "Eğer hastanın şikayeti olmasaydı bu miyomların kansere dönüşme ihtimali küçük de olsa var. Böyle bir durumla karşılaşabilirdik. Tabi bunun sonucu da iyi olmayan bir noktaya ulaşabiliyor. Ölümcül olma ihtimali az da olsa var. Fakat bu miyomları genelde hastalar fark etmiyor ama bu kadar büyük kitleler hastaların hayat kalitelerini düşürecek etkiler yaratıyor. Kendileri çok fark etmiyorlar ancak ameliyattan sonra ne kadar rahatladıklarını anlıyorlar" şeklinde konuştu.

Kadınların, kadın doğum uzmanları tarafından şikayeti olsun ya da olmasın belli aralıklarla muayene edilmesi gerektiğin altını çizen Dr. Hasan Akyüz, gerekli muayenelerin yapılıp, en azından bir yıl ya da iki yıl içerisinde herhangi bir sorunları olup olmadıklarını öğreneceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Karın Ağrısı, Trabzon, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karın Ağrısı Şikayetiyle Gelen Hastanın Rahminden 5,5 Kilogramlık Kitle Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:02 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
13:08 Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
12:51 Acun Ilıcalı’dan “Fenerbahçe’nin şampiyonluğu mu, Hull City’nin Premier Lig’e çıkması mı“ sorusuna olay yanıt Acun Ilıcalı'dan "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu mu, Hull City'nin Premier Lig'e çıkması mı?" sorusuna olay yanıt
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 14:31:55. #1.12#
SON DAKİKA: Karın Ağrısı Şikayetiyle Gelen Hastanın Rahminden 5,5 Kilogramlık Kitle Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement