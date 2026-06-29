Kars'ta 500 Yataklı Hastane İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Kars'ta 500 Yataklı Hastane İnşaatı Devam Ediyor

Kars\'ta 500 Yataklı Hastane İnşaatı Devam Ediyor
29.06.2026 17:42
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Kars'ta yapımı süren 500 yataklı hastane, bölgenin sağlık merkezi olacak, sağlık hizmetlerini güçlendirecek.

Kars'ta yapımı hızla devam eden 500 yataklı Kars Bölge Hastanesi, her geçen gün yükselmeye devam ediyor. İnşaat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürmesi, şehirde modern sağlık hizmetlerine yönelik umutları artırırken, yatırım tamamlandığında yalnızca Kars'a değil, çevre illere de hizmet verecek önemli bir sağlık üssü olacak.

"Sağlıkta güçlü altyapının simgesi"

500 yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan yeni bölge hastanesi, sadece fiziki büyüklüğüyle değil, sahip olacağı teknolojik donanımı ve modern sağlık hizmetleriyle de dikkat çekiyor. Tamamlandığında vatandaşların teşhis ve tedavi süreçlerine daha hızlı ulaşmasını sağlayacak olan hastane, sağlık alanındaki ihtiyaçlara uzun yıllar cevap verecek.

Modern ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri, poliklinikleri ve gelişmiş tıbbi cihazlarıyla hizmet vermesi planlanan hastane, Kars'ın sağlık altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek.

"Bölgenin sağlık merkezi olacak"

Yeni hastane yalnızca Kars merkezine değil, ilçelere ve çevre illerden gelecek hastalara da hizmet sunabilecek kapasiteye sahip olacak. Böylece vatandaşların büyük şehirlerde tedavi olma zorunluluğu azalırken, birçok sağlık hizmeti Kars'ta sunulabilecek.

Bu yatırımla birlikte sağlık hizmetlerinde erişilebilirlik artacak, hasta yoğunluğu daha dengeli yönetilecek ve vatandaşlara daha konforlu sağlık hizmeti sunulacak.

500 yataklı Bölge Hastanesi'nin yapım sürecinde AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın yürüttüğü girişimler ve Ankara nezdindeki temasları da kamuoyunda takdir topluyor.

Kars'ın ihtiyaçlarını her platformda dile getiren ve yatırım sürecini yakından takip eden Çalkın'ın, hastanenin planlama aşamasından inşaat sürecine kadar ilgili bakanlıklarla koordinasyonu sürdürdüğü belirtiliyor.

Kars'ın sağlık alanındaki eksikliklerinin giderilmesi adına yoğun mesai harcayan Çalkın'ın, yatırımın kesintisiz ilerlemesi için gösterdiği kararlılık vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

"Gelecek nesillere bırakılacak kalıcı bir eser"

500 yataklı Bölge Hastanesi, sadece bugünün değil, geleceğin sağlık ihtiyaçlarına da cevap verecek önemli yatırımlar arasında gösteriliyor. Sağlık alanında atılan bu büyük adım, Kars'ın gelişimine doğrudan katkı sağlayacak ve gelecek nesillere bırakılacak en önemli kamu yatırımlarından biri olacak.

Uzman sağlık personeli, modern tıbbi altyapısı ve yüksek hizmet kapasitesiyle hastane, Kars'ın sağlık vizyonuna uzun yıllar yön verecek.

Son yıllarda ulaşımdan eğitime, spordan sağlığa kadar birçok alanda önemli kamu yatırımlarının hayata geçirildiği Kars'ta, 500 yataklı Bölge Hastanesi de bu vizyonun en önemli projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şehrin gelişimine katkı sağlayacak her yatırımın büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, 500 yataklı Bölge Hastanesi'nin tamamlanmasıyla birlikte Kars'ın sağlık alanında çok daha güçlü bir konuma ulaşması hedefleniyor.

Yükselen hastane binası, yalnızca beton ve çelikten oluşan bir yapı değil; daha güçlü bir sağlık sistemi, daha güvenli yarınlar ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek büyük bir yatırım olarak Kars'ın geleceğinde önemli bir yer edinmeye hazırlanıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kars'ta 500 Yataklı Hastane İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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