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Kars'ta yeni yılda 5 bebek dünyaya gözlerini açtı - Son Dakika
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Kars'ta yeni yılda 5 bebek dünyaya gözlerini açtı

Kars'ta 3 erkek, 2 kız olmak üzere 5 bebek dünyaya gözlerini açtı. Vali Ziya Polat, yeni yılın ilk bebeklerine altın hediye etti.

Kars\'ta yeni yılda 5 bebek dünyaya gözlerini açtı
01.01.2024 - 23:09,  Güncelleme: 23:11
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Kars'ta yeni yılda 5 bebek dünyaya gözlerini açtı

KARS - Kars'ta 3 erkek, 2 kız olmak üzere 5 bebek dünyaya gözlerini açtı. Vali Ziya Polat, yeni yılın ilk bebeklerine altın hediye etti.

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde yeni yılda 5 bebek dünyaya geldi. Vali Ziya Polat, Harakani Devlet Hastanesi ziyaret ederek, hastanede bulunan hasta yakınlarına geçmiş oldun dileklerinde bulundu.

Vali Polat, daha sonra yeni doğum ünitesinde gelerek burada yeni yılda dünyaya gelen bebeklerin aileleriyle görüştü. Ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, bebeklere ise birer altın ve çeşitli hediyeler takdim etti. Vali Polat, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Kaynak: İHA
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