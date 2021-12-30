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Kartal'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı - Son Dakika

Kartal'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı

30.12.2021 10:42

Kartal'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan: "Bugün Türkiye'nin gurur günü" Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde Turkovac aşısı için randevular açıldı.

Kartal'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan: "Bugün Türkiye'nin gurur günü"

İSTANBUL - Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde Turkovac aşısı için randevular açıldı. Turkovac aşısı olmak isteyen vatandaşlar hastanelere akın etti. Turkovac aşılaması hakkında konuşan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan, "Bugün Türkiye'nin gurur günü. Türkiye dünyada aşı üreten 9 ülkeden birisi oldu. Kendi aşımızı ürettik ve 17 tane şehir hastanesine dağıtıldı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren şehir hastanelerinde Turkovac aşısının yapılacağını duyurmuştu. Yapılan duyurunun ardından koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac hastanelerde uygulanmaya başlandı.

Yerli aşının ilk etapta şehir hastanelerinde uygulanacağı, önümüzdeki hafta diğer kurum ve kuruluşlarda da uygulanacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız uygulamasında randevuların açıldığını duyan vatandaşlar soluğu aşı olmak için hastanelerde aldı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Aşı Uygulama Merkezi'nde Turkovac aşısını olmaya gelen vatandaşlar hastanenin aşı uygulama merkezinde yerli aşı Turkovac aşısını yaptırdı.

"Bugün Türkiye'nin gurur günü"

Yerli aşıya ilgi ve alakanın oldukça yoğun olduğunu belirten Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan, "Bugün Türkiye'nin gurur günü. Türkiye dünyada aşı üreten 9 ülkeden birisi. Kendi aşımızı ürettik ve 17 tane şehir hastanesine dağıtıldı. Şu anda biz de randevuları oluşturduk ve bu aşıyı yapmaya başlıyoruz. İnanılmaz bir teveccüh var, bekleyen insan sayısı çok fazla. Açtığımız bütün randevular ve kapasite doldu. İlk etapta bin kişilik kontenjan açtık ve hepsi doldu" ifadelerini kullandı.

"Turkovac tercih ettim"

Turkovac aşısını olan Sedat Toktamış "İki doz aşımı Biontech olmuştum. 3. doz aşımı Turkovac yaptırdım. Dün akşam Sağlık Bakanımız canlı yayında aşısını olurken fark ettim. Hemen randevumu aldım. Sinovac ve Biontech seçenekleri vardı ben Turkovac tercih ettim" dedi.

Kartal'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı
Kartal'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı
Kartal'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı
Kartal'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı

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Sağlık Bakanlığı, TURKOVAC, Türkiye, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kartal'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı - Son Dakika


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