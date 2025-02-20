Kaşıntılara Dikkat: Tüylü Kıyafetlerden Uzak Durun - Son Dakika
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Sağlık

Kaşıntılara Dikkat: Tüylü Kıyafetlerden Uzak Durun

Dermatoloji Uzmanı Dr. Koç, kaşındıran kıyafetlerden kaçınılmasını önerdi ve pamuklu giysilerin tercih edilmesini vurguladı.

20.02.2025 19:51
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Tüylü kıyafetler kaşındırıyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Koç: "Kaşıntı olmaması için tüylü ve yünlü kıyafetlerden uzak durulmalı"

"Kat kat giyinilebilir ama pamuklu kıyafet tercih edilmeli"

KAYSERİ - Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, kışın cilt kurulukları ile birlikte tüylü ve yünlü kıyafetlerin de kaşıntıya sebep olduğunu söyleyerek, "Kat kat giyinilebilir ama pamuklu kıyafet tercih edilmeli" dedi.

Kaşıntının özellikle kuru ciltlerde meydana geldiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, "Bizim polikliniğimize en çok kaşıntı şikayetiyle gelen hastalarımız oluyor. Bunlar bebekler olabiliyor, çocuklar olabiliyor ve yaşlılarda çok sık görüyoruz kaşıntı şikayetini. Özellikle yaşlıların çok ilaç kullanıyor olmaları, başka sistemik hastalıklarının olması, cilt kuruluğunun artmış olması yaşlılarda kaşıntıya daha çok meyil ettiriyor. Özellikle mevsim olarak da havaların soğuk olması, kuru hava daha da arttırıyor. Kayseri'nin iklim olarak da kuru olması yine kaşıntıyı çok tetikliyor. Biz bu kuru ciltler için ne yapıyoruz dersek, en çok etken gerçekten kaşıntıda da kuru ciltler. Yıkama jelleri veriyoruz. Banyolarını özel yıkama jelleri ile yapsınlar. Banyodan sonra hemen ciltlerini nemlendirmeleri gerekiyor. Çok ciltlerini kurutmadan çok beklemeden 3-4 dakika içerisinde banyodan sonra ciltlerini bol bol nemlendirsinler. Banyo yağlarıyla nemlendirebilirler. Bunlar çok önemli" dedi.

"Pamuklu kıyafet tercih edilmeli"

Dr. Çağdaş Koç, kaşıntıda kıyafetin de önemli olduğunu söyleyerek, "Onun dışında giydikleri kıyafetler çok önemli. Tüylü ve yünlü kıyafetler istemiyoruz. Sentetik kıyafetler istemiyoruz. Bunlar hastalarda çok kaşıntıya neden oluyor. Bizim tercih ettiğimiz daha çok pamuklu kıyafetler giysinler. Bu kaşıntıların sonu egzamaya gidiyor. Hastanın kaşıntıya bağlı kızarıklık, pullanma ve ince ince çatlamalara meyil ediyor. O zaman biz kortizonlu merhemler, antihistamin ilaçlar vermek zorunda kalıyoruz. Bu raddeye gelmesin istiyoruz. Pamuklu kıyafet olsun. Tüylü, yünlü olmasın. Kaşıntıdan kurtulmak için pamuklu kıyafetleri tercih edeceğiz. Tüylü olmasın. Temas, tahriş etmesin. Kat kat giyebilir ama pamuklu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Memorial, Kaşıntı, Kayseri, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kaşıntılara Dikkat: Tüylü Kıyafetlerden Uzak Durun - Son Dakika

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