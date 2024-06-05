Kastamonu'da Halk Sağlığı Sokağı'nda Ücretsiz Sağlık Testleri Yapıldı

Sağlık

Kastamonu'da kurulan sokakta vatandaşlara ücretsiz sağlık testleri yapıldı

İl Sağlık Müdürü Derdiyok: "Denizlerimizde ve havuzlarımızda halk sağlığını tehdit edici unsur yoktur"

KASTAMONU - Kastamonu'da, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla oluşturulan "Halk Sağlığı Sokağı"nda vatandaşlara ücretsiz tansiyon, kan şekeri gibi testler yapıldı.

Kastamonu'da Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Nasrullah Meydanında "Halk Sağlığı Sokağı" oluşturuldu. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda vatandaşların tansiyon, kan şekeri, nefes ve vücut kitle indeksi ölçümü yapıldı. Obezite, fiziksel aktivite, hastalıklarda beslenme, diyabet, hipertansiyon, kalp sağlığı, aile hekimliği sistemi, bağımlılıkla mücadele, bulaşıcı hastalıklar, sigarayı bırakma, kanser taramaları ve organ bağışı konularında da vatandaşlara bilgi verildi. Vatandaşlar ücretsiz olarak yapılan testlere yoğun ilgi gösterdi.

"Koruyucu hekimliğin ve halk sağlığının önemini insanlarımıza anlatmak istiyoruz"

Kurulan sokakla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok, "Halk sağlığının önemini ve koruyucu sağlık hizmetlerini anlatmak açısından bugün meydanda Halk Sağlığı Sokağını oluşturduk. Amacımız koruyucu hekimliğin ve halk sağlığının önemini insanlarımıza anlatmak. Sahada yaptığımız işlemleri bir bütün olarak halkımıza göstermek istedik. Stantlarımız bulunuyor, her stantta farklı bilgilendirmeler yapıyoruz. İlk standımız kanser standı. Kanser hastalığı hem ülkemizde hem dünyada ölümlerde ikinci sebep. 'erken teşhis hayat kurtarır' diye sloganımız var. Özellikle kadınlarda meme kanseri, rahim ağzı kanseri, erken ve kadınlarda kalın bağırsak kanseri için tarama programlarımız devam ediyor. Bu konuda hem ilçe belediyelerimiz hem Valiliğimizden aldığımız desteklerle ilçelerdeki hastalarımızı köylerimizden alıp kanser taramalarının olduğu uygun olan hastanelere taramaya getiriyoruz. İnsanlarımızın bu konuda bizlerden talepte bulunmalarını istiyoruz. Erken teşhis sayesinde hastalarımızı hastalığa yakalanmadan teşhiste bulunmak istiyoruz. İkinci standımız aile içi standımızdır. Halk sağlığı olarak bizler birinci basamak sağlık hizmetlerini şu anda bu hizmeti sokakta nasıl bizler verebiliyorsak her köyde bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Diğer standımız sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı beslenme standımızda insanlarımıza bizler, kişilerin hasta olmadan önce doğru şekilde nasıl beslenmeleri gerektiğini, okullarda doğru nasıl beslenebilir, hastalarımızda diyabet, çölyak gibi kronik hastalıkları olup beslenme anlamında destek alacaklara hem diyetisyen hem de fizyoterapist desteğini halk sağlığı olarak sağlamaya devam ediyoruz. Diğer standımızda da insanlarımızın yağ ölçümlerini yapıp, gerekli gördüğümüz hastalarımızı diyetisyenlere randevularını burada oluşturuyoruz. Diğer standımız kronik hastalıklar ve yaşlı standıdır" dedi.

"Vatandaşlarımızı hastalık öncesinde bilgilendirerek bilinçlendirmek istiyoruz"

Vali Meftun Dallı ise vatandaşları hastalık öncesinde bilgilendirerek bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Sağlıkta, uyuşturucuda, doğal afetlerde önemli olan önlem almak. Koruyucu hekimlikte bu açıdan son derece önemlidir. Bağımlılıkla mücadele ederken bizler de çocuklarımız bağımlı olmadan önce tedbir alalım, onları bu maddeden uzak tutmaya çalışalım diyoruz. Kıymetli ve değerli olan budur. Asıl amacımız burada insanları bilgilendirmek istiyoruz. Özellikle kadınlarımızın meme kanserine karşı, erkeklerin prostat kanserine karşı belli başlı konularda erken teşhis noktasında vatandaşlarımızı bilgilendirerek bilinçlendirebilirsek hastalıklara yakalanmadan onları kurtarmış oluyoruz. Amacımız sadece bilgilendirme de değil, aynı zamanda testlerde yapılıyor. İnsanlarımız hastanelerde yaptıramadıkları testleri belki de burada yaptırabiliyor. Varsa sıkıntısı farkına varıyor ya da daha üst tedavi yöntemlerine yönlendiriliyor. Asıl amacımız vatandaşlarımızı bilinçlendirerek onlara şuur kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.