Kaynar süt kazanına düşen çocuk için ambulans helikopter havalandı - Son Dakika
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Sağlık

Kaynar süt kazanına düşen çocuk için ambulans helikopter havalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaynar süt kazanının içine düşen 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle merkeze sevk edilerek tedavi altına alındı. Çocuğun vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu belirtildi. İlk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanelerinde tedavisine devam ediliyor.

20.05.2024 14:10
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Ambulans helikopter, kaynar süt kazanına düşen çocuk için havalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaynar süt kazanının içine düşen 2 yaşındaki çocuk, ilçedeki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle merkeze sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynar süt kazanının içine düşmesiyle vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan S.B.Ç.(2), Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrası hekimler tarafından daha geniş bir merkezde tedavisinin devam etmesi gerektiğine karar verilen erkek çocuğunun tedavisine Dicle Üniversitesi Hastanelerinde devam etmesi uygun bulundu.

İlçeden, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle şehir merkezine getirilen S.B.Ç., buradan Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

S.B.Ç.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kaynar süt kazanına düşen çocuk için ambulans helikopter havalandı - Son Dakika
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