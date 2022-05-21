Kayseri'de 1026 yatalak hastaya motorlu karyola teslim edildi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünün 2019 yılında yatalak hastaların evde tedavisini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı "Yatalak Hastalara Motorlu Karyola" projesi kapsamında 1026 hastaya karyolaları teslim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yatalak hastaların yaşam kalitelerini artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, hastane tipi motorlu hasta yatakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Yatak teslim edilen hastalardan Nebahat Tarhan'ı evinde ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, motorlu hasta karyolaları ile hastaların hayatlarına daha konforlu şekilde devam etmelerini sağlamak istediklerini vurguladı.

Proje hakkında bilgi veren Benli, şunları kaydetti:

"Evde yatalak hastası olup bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımızdan, 444 38 33 numaralı telefonu arayıp bizleri haberdar etmelerini istiyoruz. Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz geçtiğimiz sene itibarıyla 17 bin 783 hastaya 46 bin 441 ziyaret gerçekleştirdi. Bu rakamlar evde sağlık hizmetlerine ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi. Evde yatağa bağımlı kayıtlı hasta sayımız 1285 iken şu ana kadar 1026 hastamıza motorlu hasta karyolası teslim ettik. Diğer taraftan evlerde aktif 587 yatağımız hizmete devam etmekte. Herhangi bir şekilde yatak ihtiyacının ortadan kalkması durumunda ise yataklarımızı tekrar teslim alıp dezenfekte işlemlerinin ardından sırada bekleyen hastamıza teslim ediyoruz."

Kayserili hayırseverlerden destek beklediklerini vurgulayan Benli, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü ve tüm kamu hastanelerinde hizmet veren evde sağlık birimlerine teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürlüğünün sunduğu hizmeti hastanede öğrendiğini anlatan hasta yakını Nurten Tarhan ise "Hastanede görevli hemşirelerin yönlendirmesiyle 444 38 33 numaralı telefonu arayıp evde yatalak hastam olduğunu söyledim. Sağ olsunlar 2 gün içinde evimize gelerek bilgilerimizi alıp hastamızı kontrol ettiler. 3-4 gün içinde de yatağımızı teslim ettiler. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık Müdürümüze ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.