Kayseri\'de Ambulans Servisi İlk 6 Ayda 87 Bin Hastaya Hizmet Verdi

Kayseri İl Ambulans Servisi Başhekimliği; 2026 yılının geride kalan 6 ayında 84 bin çağrıya ambulans görevlendirmesi yaparken 87 bin vatandaşı ambulanslarla hastanelere nakletti. İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Doktor Tunahan Aydoğan, "87 bin vatandaşımıza hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunduk" dedi.

Kayseri İl Ambulans Servisi olarak 62 istasyon, 861 personel, 88 kara ambulansı ve 1 helikopter ambulans ile hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunumunun gerçekleştirildiğini aktaran İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Tunahan Aydoğan, geride kalan 2026 yılının ilk 6 ayını değerlendirdi. 87 bin kişiye hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunduklarını kaydeden Aydoğan, "Kayseri İl Ambulans Servisi; 62 istasyon, 861 personel, 88 kara ambulansı ve bir tane helikopter ambulansıyla hastane öncesi sağlık hizmetleri sunmaktadır. Kayseri iline ve çevresindeki diğer bölge illerine. Kayseri'de ilk 6 ayda yaklaşık olarak 172 bin acil çağrı düşmektedir. Bunların yaklaşık 84 binine ambulans görevlendirmesi gerçekleştirdik. Bu görevlendirmelerle 87 bin vatandaşımıza hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunmuş bulunmaktayız. Kayseri İl Ambulans Servisi olarak acil yardım çağrısı sonrasında ambulans görevlendirme süremiz 87 saniyede, kentsel vakaya ulaşım oranında 10 dakikanın altında, ambulansımızın vakaya ulaşım süremiz yüzde 96 oranında ulaşım sağlamaktayız. Kırsalda ise 30 dakikanın altında 95 oranında vakaya ulaşım sağlamaktayız" ifadelerini kullandı.

Helikopter ambulans 83 hasta için havalandı

Şehirde bulunan helikopter ambulansın da 83 vakaya hizmet verdiğini belirten Aydoğan, "Kayseri'de 2009'dan beri hizmet vermekte olan helikopter ambulans, ilk 6 ayda bölge illeri ve çevremizde vaka tesliminde transit olarak kullandığı 83 vakaya hizmet sundu. 8 vaka bölgemizdeki diğer illerden hizmet sunulmuştur. 112 Ambulans Servisi olarak bizim için zaman çok kıymetli. O yüzden vatandaşlarımızın trafikte özellikle ambulanslarımızın geçiş üstünlüğüne yardımcı olmalarını, acil yardım çağrısında bulunurken asılsız ihbarlar vaktimizi aldığı ve zaman kaybına yol açtığı için bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ