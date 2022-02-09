Üye Girişi
Kayseri'de "Sigarayı Bırakma Günü"nde vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de "Sigarayı Bırakma Günü"nde vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı

09.02.2022 16:47
Kayseri'de "Sigarayı Bırakma Günü"nde vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı

Kayseri'de "Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla açılan stantta vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

Kayseri'de "Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla açılan stantta vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir alışveriş merkezinde kurulan stantta sigara ve tütünün ürünlerinin zararları hakkında bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı uzman Dr. Sadi Tacettinoğlu, tütün ürünlerinin zararları hakkında toplum bilinci oluşturmak ve sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak amacıyla stant kurduklarını belirtti.

Önlenebilir hastalıklar ve ölümlerin başında tütün kullanımına bağlı hastalıkların önde geldiğini aktaran Tacettinoğlu, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere dünyada 7 milyon insan tütün ürünlerinin sebep olduğu hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmekte. Sigara en çok akciğerlere sıkıntı vermektedir. Bronşite, akciğer kanserine neden olmakta, beyinde damarları tıkayarak, beyin ölümlerine, felç, Alzheimer, hafıza kaybına yol açmaktadır. Türkiye'de sigaraya bağlı ölüm oranı 100 bin civarındadır. Sigaraya bağlı ölümleri önlemek ve sigarayı bıraktırmak için Sağlık Bakanlığımızını ALO 171 Sigara Bırakma Hattı hizmetlerine devam etmektedir. Ayrıca Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Şehir Hastanesinde sigara bırakma polikliniklerimiz mevcuttur. 2021 yılında Kayseri Şehir Hastanesi sigara bırakma polikliniğine 2638 kişi başvuru yapmış olup, bu kişilere nikotin bantları dağıtılmıştır. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık İl Müdürlüğümüz olarak bu günü önemsiyoruz."

YORUMLAR
500

Türkiye, Kayseri, Sigara, Tütün, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kayseri'de 'Sigarayı Bırakma Günü'nde vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
16:12 Yüklü tazminat yolda! Domenec Torrent ile yolların ayrılması o kadar kolay değil
16:11 Yine "olağanüstü hal" önerdi! Prof. Dr. Özgenç'ten ekonomik bunalım nedenli güvenlik uyarısı
16:05 Miras yüzünden annesini ve kardeşini öldürmüştü! Vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:56:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de "Sigarayı Bırakma Günü"nde vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement