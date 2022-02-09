Kayseri'de "Sigarayı Bırakma Günü"nde vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de "Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla açılan stantta vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir alışveriş merkezinde kurulan stantta sigara ve tütünün ürünlerinin zararları hakkında bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı uzman Dr. Sadi Tacettinoğlu, tütün ürünlerinin zararları hakkında toplum bilinci oluşturmak ve sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak amacıyla stant kurduklarını belirtti.

Önlenebilir hastalıklar ve ölümlerin başında tütün kullanımına bağlı hastalıkların önde geldiğini aktaran Tacettinoğlu, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere dünyada 7 milyon insan tütün ürünlerinin sebep olduğu hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmekte. Sigara en çok akciğerlere sıkıntı vermektedir. Bronşite, akciğer kanserine neden olmakta, beyinde damarları tıkayarak, beyin ölümlerine, felç, Alzheimer, hafıza kaybına yol açmaktadır. Türkiye'de sigaraya bağlı ölüm oranı 100 bin civarındadır. Sigaraya bağlı ölümleri önlemek ve sigarayı bıraktırmak için Sağlık Bakanlığımızını ALO 171 Sigara Bırakma Hattı hizmetlerine devam etmektedir. Ayrıca Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Şehir Hastanesinde sigara bırakma polikliniklerimiz mevcuttur. 2021 yılında Kayseri Şehir Hastanesi sigara bırakma polikliniğine 2638 kişi başvuru yapmış olup, bu kişilere nikotin bantları dağıtılmıştır. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık İl Müdürlüğümüz olarak bu günü önemsiyoruz."