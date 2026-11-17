Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan kronik obstrüktif akciğer hastalığından (KOAH) muzdarip Şuayip Gürkcü, 50 yıldır içtiği sigarayı 3 yıl önce akciğer kanaması geçirince bıraktı.

Sigaraya ara vermeden 50 yıl içen 66 yaşındaki Gürkcü, Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği'nde mevsim geçişlerinde artış gösteren KOAH atağı sebebiyle tedavi görüyor.

Hayvancılıkla uğraşan Şuayip Gürkcü, AA muhabirine, sigaranın kendisini bu hale getirdiğini söyledi.

Önceden günde 2-3 paket içtiği sigarayı 3 yıldır kullanmadığını belirten Gürkcü, "50 sene sonra akciğer kanaması geçirdim, yoğun bakıma düştüm. Çok eziyet çektim. Sağ olsun hocalarım kurtardı, tedavi ettiler beni. Yaz sıcaklarında bir şeyim yok ama bu mevsim gelince üst solunum yollarımda bunalma oluyor, daralıyorum, kanama da oluyor, zorluk çekiyorum, sürünüyorum. Ailemizi, çoluk çocuğumuzu da kötü durumlara sokuyoruz." diye konuştu.

Gürkcü, gençlere tavsiyelerde bulunarak "Eğer yaşamak istiyorlarsa, ailelerini mutlu etmek istiyorlarsa, onları zor duruma düşürmek istemiyorlarsa sigara içmesinler. Bir de elektronik sigara belası var. O daha kötüymüş, kansere yol açıyormuş. Ben 3 yıldır sigara içmiyorum. Bıraktığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Tedaviden sonra taburcu olacak"

Kayseri Şehir Hastanesi'nde göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Fatma Özdemir de KOAH tanısı alan hastalardan ilaçlarını düzgün kullanmalarını ve kullanıyorlarsa sigarayı bırakmalarını istediklerini çünkü dünyada KOAH'ın en sık nedeninin tütün ve diğer tütün ürünlerine maruziyet olduğunu söyledi.

Oksijenlenmeleri normal bir insan kadar iyi olmadığı için KOAH'lıların mevsim geçişlerinde bağışıklıklarının düştüğünü belirten Özdemir, bu nedenle özellikle bu mevsimde atak şikayetiyle hastaneye başvurduklarını dile getirdi.

KOAH hastalarının atağa girmemesinin önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Çünkü hasta atağa girdikten sonra yaklaşık 100-200 ml (mililitre) kadar akciğer kapasitesinde kayıp olabilir. Bu kayıp geri dönüşümsüz olabilir. Hastanın ileriki yaşamında konforunu bozabileceği için hastayı mümkün olduğunca ataktan korumaya çalışıyoruz." dedi.

Özdemir, takip ettiği hastası Şuayip Gürkcü'nün aynı zamanda bronşlarında kalıcı hasar oluştuğunu, birkaç yıl önce hastaneye kanlı balgam şikayetiyle başvurduğunu, kanamayı durduramadıkları için girişimsel radyolojiyle müdahale edildiğini ve bir süre yoğun bakımda kaldığını anlattı.

Yoğun bakım sürecinin KOAH hastaları için zorlayıcı olduğunu belirten Özdemir, "Çünkü yoğun bakım süreçlerine giriyorsa hasta ileri evreye geçmiş demektir artık ama çok şükür amcamız tedavisine düzenli uydu, sigarasını bıraktı. O yüzden eskisi kadar alevlenmeyle ya da eskisi kadar kanama miktarıyla bize başvurmuyor. Şu an sadece atak tedavisi alıyor. Tedaviden sonra taburcu olacak." ifadelerini kullandı.