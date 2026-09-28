Kayseri Devlet Hastanesi personeline Dünya Kuduz Günü\'nde kuduz eğitimi verildi

Kayseri Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Haydar Ürün, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü kapsamında hastane personeline yönelik kuduz hastalığı konusunda eğitim verdi.

Uzm. Dr. Haydar Ürün tarafından verilen eğitimde kuduz hastalığının bulaş yolları, korunma yöntemleri, riskli temas sonrası yapılması gerekenler ve farkındalığın önemi hakkında bilgiler paylaşıldı. Hastane idarecilerinin de katılım sağladığı eğitim, personelin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada; "Eğitimi gerçekleştiren Uzm. Dr. Haydar Ürün'e ve katılım sağlayan tüm personelimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.