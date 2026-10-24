Kayseri Devlet Hastanesinde palyatif bakım hemşireliği eğitimi törenle sona erdi - Son Dakika
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Kayseri Devlet Hastanesinde palyatif bakım hemşireliği eğitimi törenle sona erdi

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Kayseri Devlet Hastanesinde palyatif bakım hemşireliği eğitimi törenle sona erdi
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Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı merkezde 05-23 Ekim 2026'da düzenlenen palyatif bakım hemşireliği eğitimi sertifika töreniyle sona erdi. Kayseri ve ilçelerinden katılan hemşirelere teorik ve uygulamalı eğitim verildi, başarılı kursiyerlere sertifika takdim edildi.

Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi bünyesinde, 05-23 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, gerçekleştirilen sertifika töreniyle sona erdi.

Kayseri ve ilçelerinden palyatif bakım hemşirelerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, kursiyerlere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Törende konuşma yapan Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl; palyatif bakımın hasta ve hasta yakınları açısından önemine değinerek, eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından başarılı kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Program, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Kayseri Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada; "Eğitimi başarıyla tamamlayan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiKayseriEğitimSağlıkSon Dakika

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