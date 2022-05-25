Kayserili iş insanından Genom ve Kök Hücre Merkezi'ne cihaz desteği - Son Dakika
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Kayserili iş insanından Genom ve Kök Hücre Merkezi'ne cihaz desteği

25.05.2022 18:56
Kayserili iş insanından Genom ve Kök Hücre Merkezi'ne cihaz desteği

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Genom ve Kök Hücre Merkezi'ne (GENKÖk) merhum iş insanı Recep Mamur adına aday ilaçların tedavi yöntemlerinin hayvan deneylerindeki testlerini kolaylaştıracak cihaz bağışlandı.

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Genom ve Kök Hücre Merkezi'ne (GENKÖk) merhum iş insanı Recep Mamur adına aday ilaçların tedavi yöntemlerinin hayvan deneylerindeki testlerini kolaylaştıracak cihaz bağışlandı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, GENKÖK'te düzenlenen cihaz bağış törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, GENKÖK Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul ve bağışta bulunanlar adına Mehmet Erciyes ile akademisyenler katıldı.

Törende, bağışlanan cihazın kullanım alanları ve GENKÖK'te yürütülen gen-terapi çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Rektör Çalış da konuşmasında Erciyes Üniversitesinin kaliteli bir üniversite olduğunu belirtti, bağışçılara teşekkür etti.

Erciyes ise yürütülen çalışmalardan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Erciyes'e plaket takdim edildi.

Cihazın piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu ifade edildi.

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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Güneşspor: 9 Erciyes İdmangücü: 2 Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Güneşspor: 9 Erciyes İdmangücü: 2
Kaynak: AA

Recep Mamur, Kök Hücre, Kayseri, Erciyes, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kayserili iş insanından Genom ve Kök Hücre Merkezi'ne cihaz desteği - Son Dakika


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