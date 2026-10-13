KBB uzmanı çocuklarda nefes durmalarının gelişim geriliğine yol açabileceğini söyledi - Son Dakika
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KBB uzmanı çocuklarda nefes durmalarının gelişim geriliğine yol açabileceğini söyledi

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KBB uzmanı çocuklarda nefes durmalarının gelişim geriliğine yol açabileceğini söyledi
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KBB Uzmanı Sağıroğlu, horlamanın solunum yolu daralmalarından kaynaklanabildiğini ve apnenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Çocuklarda birkaç saniyelik nefes durmasının bile gelişim geriliğine ve zihinsel işlev kaybına neden olabileceğini vurguladı.

Kahramanmaraş HG Hospital Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Saime Güzelsoy Sağıroğlu, horlamanın solunum yollarındaki daralmalardan kaynaklanabildiğini belirterek, uyku sırasında nefes durması olarak bilinen apnenin hem yetişkinlerde hem de çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kahramanmaraş HG Hospital Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Saime Güzelsoy Sağıroğlu, horlama ve uyku apnesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sağıroğlu, nefesin burundan akciğerlere kadar uzanan solunum yolu boyunca ilerlediğini, bu bölgedeki daralmaların hava akımında titreşime neden olarak horlamayı oluşturduğunu belirtti. Zaman zaman horlamanın görülebileceğini ancak uyku sırasında nefes durmasının olup olmadığının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sağıroğlu, "Aslında nefesimiz burundan akciğerlere kadar bir yol kat ediyor. Nefes alma sırasında bu bölgedeki daralmalar, hava akımının oluşturduğu titreşimler ve sesler horlamaya neden oluyor. Hepimizde zaman zaman horlama görülebilir ancak burada en önemli nokta, nefes durması dediğimiz apne olayının yaşanıp yaşanmadığıdır. Çünkü apne ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Biz bu sorunları muayene ile tespit edebiliyoruz. Altın standart olarak kabul edilen uyku endoskopimiz var. Bununla horlamanın hangi bölgede oluştuğunu belirleyebiliyor, bu doğrultuda cerrahi tedavilerle sorunu giderebiliyoruz. Cerrahi istemeyen veya ameliyata uygun olmayan hastalarda ise uyku sırasında takılan çeşitli maskelerle horlamayı önlemeye çalışıyoruz. Aslında solunum yolunu daraltan veya tıkayan pek çok neden olabilir. Alerji, burun kemiği eğriliği, polipler, yumuşak damaktaki yapısal sorunlar ve dil kökünün büyük olması bunlar arasında yer alıyor. Bu sorunları uygun tedavilerle çözebiliyoruz" dedi.

"En önemli nokta kilo kontrolüdür"

Hastalığın tedavi yöntemleri ve önerilerini de anlatan Prof. Dr. Saime Güzelsoy Sağıroğlu, "Burada en önemli noktalardan biri kilo kontrolüdür. Kilo aldığımızda vücudumuzdaki dokular genişlediği gibi hava yolu da daralabiliyor. Bu nedenle ideal kilomuzu korumamız çok önemli. Ayrıca uyku sırasında kas tonusunu azaltan, sakinleştirici etkisi bulunan maddelerden de uzak durmamız gerekiyor. Bence en önemli konular, kilo kontrolü ve solunum yolunu tıkayan nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Horlama sorunu yalnızca yetişkinlerde değil, çocuklarda da görülebiliyor. Yetişkinlerde 10 saniye süren nefes durmasını apne olarak değerlendirirken çocuklarda birkaç saniyelik nefes durmaları bile önemli kabul ediliyor. Bu durum çocuklarda ciddi gelişim geriliğine ve zihinsel işlevlerde kayıplara neden olabiliyor. Bu nedenle çocuklarda görülen horlamayı da ciddiye almalıyız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
SağlıkYaşamSon Dakika

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