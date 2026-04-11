Keçiören'de glütensiz kafe hizmete açıldı - Son Dakika
Keçiören'de glütensiz kafe hizmete açıldı

11.04.2026 09:19
Keçiören Belediyesi, çölyak hastaları ve glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşlar için Glütensiz Kafe'yi düzenlenen törenle açtı. Kafe, Kanuni Parkı içinde yer alıyor ve açılışta Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, çölyak derneği temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı.

Keçiören Belediyesi tarafından çölyak hastaları ve glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşlar için hayata geçirilen Glütensiz Kafe, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Aşağı Eğlence Mahallesi'nde bulunan Kanuni Parkı içindeki kafede gerçekleşen açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Keçiören Kaymakamı Dr. Mehmet Akçay, Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven, Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Metin Erdem, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek Glütensiz Kafe'nin açılışı gerçekleştirildi.

Glütensiz ortamlar oluşturmanın ilk adımını attıklarını kaydederek bir anısını anlatan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan oldukça duygulandı. Özarslan, çölyak hastası bir anne ile yaşadığı diyalog sonrası harekete geçtiğini kaydetti.

Açılışın ardından protokol üyeleri kafeyi gezerek glütensiz ürünler hakkında bilgi aldı.

Programın sonunda katılımcılara kafede hazırlanan glütensiz yiyeceklerden ikram edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Keçiören'de glütensiz kafe hizmete açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Keçiören'de glütensiz kafe hizmete açıldı - Son Dakika
