Kene Vakalarında Artış, Ancak Ağır Vaka Sayısı Düşük - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kene Vakalarında Artış, Ancak Ağır Vaka Sayısı Düşük

Kene Vakalarında Artış, Ancak Ağır Vaka Sayısı Düşük
05.06.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTÜ'ye göre bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları azaldı, 3 hasta sağlıklı taburcu edildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış yaşanmaya başladı.

Bu yıl ağır vaka sayısının düşük seyrettiğini belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, şimdiye kadar başvuran üç hastanın da sağlıklı şekilde taburcu edildiğini ifade etti.

Kendilerine son 1 ay içinde gelen 3 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastasının tedavi edildiğini ifade eden Yılmaz, geçmiş yıllara göre vaka sayılarında azalma yaşandığını kaydetti. Yılmaz, bu yıl toplam vaka sayısının geçen seneden daha düşük olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Bu yıl görülen vakaların Gümüşhane'nin Kelkit ve Şiran bölgelerinden geldiğini kaydeden Yılmaz, KKKA'ya karşı spesifik bir ilaç bulunmadığını ancak destek tedavilerinin her geçen gün geliştiğini söyledi. Kış aylarında vaka görülmediğini, vakaların mart ayıyla birlikte ortaya çıkmaya başladığını belirten Yılmaz, hastalığın yüzde 2 ila 10 arasında ölümle sonuçlanabildiğini hatırlattı.

"3 hastayı da sağlıklı şekilde taburcu ettik"

Şu ana kadar hastaneye gelen üç hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu ettiklerini kaydeden Yılmaz, "Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında bir artış var. Ancak bu sene ağır vaka sayısı az. Şu ana kadar bize gelen hasta sayısı 3. Bu 3 hastayı da sağlıklı şekilde taburcu ettik. Hastalarımız mayıs ayında geldi. Eskiden daha fazla hasta geliyordu. Bu sene, geçen seneki vaka sayısından daha az vaka olacağını tahmin ediyoruz. Havalar geçen seneye göre daha soğuk gitti, şimdi yeni yeni ısınmaya başladı" diye konuştu.

"Geçen sene de bir önceki seneye göre daha az vaka vardı" diyen Yılmaz, "Bu sene de daha az olacağını tahmin ediyoruz. Keneler var ve insanlarımızın kenelerin bulunduğu bölgelere gidiş sayısı artıyor. Bu nedenle daha dikkatsiz olunabiliyor. Açık renkli ve uzun kollu giysiler giyilmeli. Pantolon paçaları çorabın içine sokulmalı. O bölgelere bu şekilde gidilmeli. Böylece kene geldiği zaman görülebilsin ve deriye yapışmasın. Eve gelindiğinde de tüm vücudun dikkatlice incelenmesini öneriyoruz. Bu kurallara uyum azalıyor. Uyum azalınca da karşımıza vakalar çıkıyor. Vakalar Kelkit ve Şiran bölgesinden geldi. Spesifik bir antibiyotik gibi ilacımız yok. Ancak destek tedavileri var. Bilimin ilerlemesiyle birlikte destek tedavileri her geçen gün artıyor. Kışın zaten vaka görülmüyor. Vakalar mart ayıyla birlikte başlıyor. O dönemlerde vakalarımız oluyordu. KKKA, yüzde 2 ile 10 arasında ölümle sonuçlanabilen bir hastalık. Ağır seyreden vakalar mevcut. Ancak tıptaki gelişmeler sayesinde ağır seyreden vakaları da sağlıklı şekilde taburcu etme şansımız daha yüksek. Bu nedenle ölüm oranları azaldı. Yine de dikkat etmemiz gerekiyor ki bu hastalığa yakalanmayalım" ifadeleri kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hava Durumu, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kene Vakalarında Artış, Ancak Ağır Vaka Sayısı Düşük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Hizbullah’tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu Hizbullah'tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu
Trafikte dehşet Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler Trafikte dehşet! Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
CHP kurultay ve kongre davasına ret CHP kurultay ve kongre davasına ret

10:07
Bugün İstanbul’da İşte Sergen Yalçın’ın yerine gelen isim
Bugün İstanbul'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim
10:06
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
10:02
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:48
Hakan Safi çıldırdı 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor
Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor
09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 10:14:11. #7.12#
SON DAKİKA: Kene Vakalarında Artış, Ancak Ağır Vaka Sayısı Düşük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.