Kenya'da çöpte bulunan mısır unundan zehirlenen 2 kişi öldü, 7 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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Kenya'da çöpte bulunan mısır unundan zehirlenen 2 kişi öldü, 7 kişi hastanelik oldu

Son Güncelleme: 16.08.2023 16:51

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Kiganjo kasabasında, çöplükten alınıp tüketilen mısır ununun neden olduğu zehirlenme sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ölen ve hastanelik olan kişilerin kontamine unu cumartesi günü çöplükte buldukları ve iki gün beklettikten sonra tükettikleri belirtildi. Ülkeye özgü bir yemek olan 'ugali'nin yapımında kullanılan mısır ununun, 2 kişinin ölümüne ve 7 kişinin hastanelik olmasına yol açtığı kaydedildi. Soruşturma devam ediyor.

Kenya'da çöpte rastladıkları mısır unundan zehirlenen 2 kişi öldü, 7 kişi hastanelik oldu.

Yerel basına göre, başkent Nairobi'nin kuzeyindeki Kiambu ilçesine bağlı Kiganjo kasabasında, çöplük alınıp tüketildiği belirlenen mısır unu, ölümlere neden oldu.

Ölen ve hastanelik olan kişilerin kontamine unu cumartesi günü çöplükte buldukları, iki gün beklettikten sonra tükettikleri belirtildi.

Ülkeye özgü bir yemek olan "ugali"nin yapımında kullanılan mısır ununun, 2 kişinin ölümüne ve 7 kişinin hastanelik olmasına yol açtığı kaydedildi.

Basına açıklama yapan Thika Level V Hastanesi Sorumlusu Waruti Kibuti, zehirlenenlerin solunum problemi şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Kibuti, hastaneye kaldırılanların birinin durumun kritik, diğerlerinin stabil olduğunu söyledi.

Kenya polisinin olayı soruşturduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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Nairobi, Kenya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kenya'da çöpte bulunan mısır unundan zehirlenen 2 kişi öldü, 7 kişi hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kenya'da çöpte bulunan mısır unundan zehirlenen 2 kişi öldü, 7 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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