Keratokonus Hastalığına Göz Işığını Arttıran Ameliyat - Son Dakika
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Sağlık

Keratokonus Hastalığına Göz Işığını Arttıran Ameliyat

Keratokonus Hastalığına Göz Işığını Arttıran Ameliyat

30 yaşındaki Meryem Oktay Yılmaz, keratokonus teşhisi ile başlayan tedavi sürecinde, Cross-linking ve kornea içine halka implantasyonu ameliyatları ile görme seviyesinin artırılması hedefleniyor. Uzmanlar, tedavi ile görme oranını iki gözde %70 seviyesine çıkarmayı planlıyorlar.

20.01.2025 10:21  Güncelleme: 10:23
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GÖRME kaybı yaşayan 30 yaşındaki Meryem Oktay Yılmaz'a, 2 yıl önce gözün saydam tabakasının incelip sivrileşmesiyle ortaya çıkan keratokonus teşhisi konuldu. Bir gözü yüzde 15, diğer gözü yüzde 30 gören Yılmaz'a, öncelikle hastalığın ilerlemesini durdurmak amacıyla Cross-linking ameliyatı yapıldı. Hastalığın stabil hale gelmesinin ardından kornea içine halka implantasyonu uygulandı. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Faruk Kaya, "Öncelikli hedefimiz hastalığı durdurmaktı. Başarılı iki ameliyat gerçekleştirdik. Görme oranını zamanla iki gözde de yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Keratokonus hastalığının görme yeteneğini ciddi şekilde etkilediğini belirten Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Faruk Kaya, "30 yaşındaki Meryem Oktay Yılmaz, bu durumla mücadele edenlerden sadece biri. Yılmaz'ın gözlerinden birinin yüzde 15, diğerinin ise yüzde 30 oranında görüyordu. Cross-linking ve halka implantasyonu gibi başarılı tedavi yöntemleri ile önce hastalığı durdurduk. Ardından da görme oranının yükseltilmesi için çalışmalar yapıldık. Şu anda hastalık stabil bir durumda. Zamanla iki gözde de yüzde görme oranını 70'e çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'KORNEAYA HALKA YERLEŞTİRDİK'

Görme seviyesini artırmak amacıyla göz içine halka implantasyonu yaptıklarını ifade eden Doç. Dr. Kaya, "Hastalar, gözlükle bile iyi göremezler. Kontakt lens kullanımını ise tolere etmek çok sıkıntılı olmaktadır. Bu nedenle görme seviyesini artırmak için kornea içine halka yerleştiriyoruz. Meryem Hanım'ın bir gözünde görme seviyesi yüzde 15'ti. Halkayla bunu artırmayı hedefliyoruz. Ameliyat sonrası ilk gün, bir hafta, 10 gün, bir ay ve 3-4 ay aralıklarla hastamızı rutin kontrollerle takip edeceğiz. Bu süreçte görme oranının kaça çıktığını, gözlükle mi yoksa gözlüksüz mü daha iyi olduğunu, gözlüğe ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceğiz. Aynı zamanda hastalığın ilerleyip ilerlemediğini de takip edeceğiz. Şu an itibarıyla görme seviyesi stabil görünüyor, ancak bu düzenli kontrollerle kesinleşecek" ifadelerini kullandı.

'FARK ETTİM, ANCAK ÖNEMSEMEDİM'

Tedavi sürecinden bahseden Meryem Oktay Yılmaz, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"İki yıl önce sağ gözümde bir sorun olduğunu fark ettim, ancak önemsemedim. Geçen yıl temmuz ayında Faruk hocaya gittik ve hemen teşhisi koydu. Gözlerimden birinin yüzde 15, diğerinin ise yüzde 30 gördüğünü söyledi ve keratokonus teşhisi koyarak ameliyat sürecini başlattı. İlk ameliyat yaklaşık altı ay önce yapıldı. İyi ki de gittik. Başlangıçta çok korkuyordum, ancak Faruk hocanın rahatlatıcı tavırları sayesinde kendimi güvende hissettim. İkinci ameliyatımı da oldum. İlk ameliyatı başarıyla atlattım, inşallah bu süreç de olumlu sonuçlanır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Keratokonus Hastalığına Göz Işığını Arttıran Ameliyat - Son Dakika

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