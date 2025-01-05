Kerem'in Görme Sorunu Tedavi Edildi

Sağlık

Gözlerini dahi açamayan 13 yaşındaki kerem sağlığına kavuştu

13 yaşındaki Kerem: "Yeniden görmeye başladım"

İSTANBUL - İleri seviye göz alerjisi nedeniyle 6 yaşından itibaren görme sorunları yaşayan 13 yaşındaki Kerem Kurşun, ailesiyle birlikte başvurmadığı sağlık kuruluşu, kontrol ettirmediği doktor kalmadı. Görme problemleri nedeniyle okuldan geri kaldı, arkadaşlarından uzaklaştı ve sosyal hayatı neredeyse durma noktasına geldi. İki yıl önce Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman ile tanışan Kerem'in hayatı sil baştan değişti. Doğru tedavi yöntemleriyle sağlığına kavuşan Kerem, artık hem okuluna düzenli olarak devam ediyor hem de sosyal hayatını sürdürüyor.

Kerem Kurşun, 6 yaşında halk arasında göz alerjisi olarak bilinen Vernal keratokonjonktivit hastalığı ile tanıştı. Gözlerinde kızarıklık, şişlik ve ışık hassasiyeti oluşan Kerem, ailesiyle birlikte birçok sağlık kuruluşuna başvurdu, birçok doktor gördü ancak hiçbir tedavi sonuç vermedi. İki yıl önce Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman ile tanışan Kerem'in hayatı değişti. Dr. Karaman, doğru ve yerinde tedavi süreçlerini adım adım uygulayarak Kerem'in sağlığına kavuşmasını sağladı.

"Göz kaybına yol açabilir"

Alerji hastalığının süreçleri hakkında detaylı bilgi veren Doç. Dr. Karaman, "Vernal keratokonjonktivit, özellikle ergenlik dönemindeki erkek çocuklarda göz kaybına kadar ilerleyebilen ciddi bir göz alerjisidir. Bu hastalık, korneayı etkilediğinde görme kaybına yol açabilir. Çocuklarda genellikle ışığa duyarlılık, gözlerini açamama gibi şikayetlerle karşımıza çıkıyor. İlk basamakta medikal tedavilerle süreci kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ancak bu hastalık kimi zaman damlalarla baskılanamıyor ve müdahale gerektiriyor. Korneada damarlanma başladığında, hasarlı dokuyu temizlemek ve korneanın saydamlığını korumak adına ameliyathanede tedaviye geçiyoruz" dedi.

Uzun ve zorlu bir süreç

Ameliyathane ortamında, göz yüzeyindeki işlevini kaybetmiş dokuyu temizlediklerini belirten Doç. Dr. Karaman, "Ameliyat sonrasında amniyon membran transplantasyonu uyguluyoruz. Ancak bazı durumlarda bu da yeterli olmuyor ve tekrarlayan kapak altı enjeksiyonlarla tedaviye devam etmek zorunda kalıyoruz. Süreç hem çocuk hem de ailesi için oldukça zorlu ve uzun olabiliyor. Buna rağmen, doğru tedavi yöntemleriyle genellikle başarılı sonuçlar alıyoruz. Kerem de olduğu gibi, sabırlı bir şekilde takip edilen tedavi, çocukların hayatını değiştirebiliyor" diye konuştu.

"Gözlerini açamıyordu"

Kerem'in sağlık durumunun her geçen gün daha da iyiye gittiğini vurgulayan Doç. Dr. Karaman, "Kerem ilk geldiğinde gözlerini dahi açamıyordu. Evde ışıkların yanmasını istemeyen, dışarı çıkmaktan çekinen bir çocuktu. Okula gidemiyor, arkadaşlarından uzak kalıyordu. Ancak tedavi sonrası Kerem bambaşka biri oldu. Şu an aktif olarak spor yapabiliyor, okula gidiyor ve günlük hayatını sorunsuz bir şekilde sürdürebiliyor. Gözlükle de olsa tam bir görme kapasitesine sahip. Onun hayatına dokunmuş olmak,hem bizim için hem de ailesi için büyük bir mutluluk kaynağı" şeklinde konuştu.

"Görmeye başladım"

İki yıllık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu dile getiren 13 yaşındaki Kerem Kurşun, "6 yaşımdan itibaren gözlerim şişiyor, kızarıyor, batıyor. Birçok sağlık kuruluşuna gittim, birçok doktor gördüm ama hiçbirinden sonuç alamadım. Sonra Sevil hocama geldim. Sevil hocam bana çok iyi davrandı ve tedavi sürecimiz çok verimli geçti. Şu anki sağlık durumum gerçekten çok güzel. Her şeyi çok iyi görmeye başladım. Şu an damla kullanıyorum ama tedaviden önceki gibi şiddetli bir sorun yaşamıyorum. Eskiden güneş gözlüksüz dışarı çıkamıyordum, ama şimdi tedavi sonrası ışıkları daha rahat görebiliyorum. Eskiden ışıklar beni çok rahatsız ederdi. Salondaki ışıkları bile açmazdık, ama şimdi açabiliyoruz" şeklinde konuştu.