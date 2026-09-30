Kırklareli'de sağlıklı yaşam için protokol ve vatandaşlar birlikte spor yaptı - Son Dakika
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Kırklareli'de sağlıklı yaşam için protokol ve vatandaşlar birlikte spor yaptı

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Kırklareli\'de sağlıklı yaşam için protokol ve vatandaşlar birlikte spor yaptı
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Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü'nün 'Sağlıklı Yaşam İçin Harekete Geçiyoruz' etkinliği kapsamında Millet Bahçesi'nde protokol ve vatandaşlar spor yaptı. Vali Uğur Turan, düzenli fiziksel aktivitenin bedeni güçlendirdiğini ve yaşam kalitesini artırdığını belirtti.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Sağlıklı Yaşam İçin Harekete Geçiyoruz' etkinlikleri kapsamında Kırklareli protokolü vatandaşlarla birlikte spor yaptı.

Kırklareli Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda il protokolü ve vatandaşlar, sağlıklı yaşam için fiziksel aktivite gerçekleştirdi. Etkinlikte düzenli hareket etmenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemine dikkat çekildi. Programda konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, sağlıklı bir hayat için hareket etmenin atılabilecek en değerli adımlardan biri olduğunu belirterek, düzenli fiziksel aktivitenin bedeni güçlendirdiğini, ruh sağlığına iyi geldiğini ve yaşam kalitesini artırdığını ifade etti.

Etkinlikle vatandaşların düzenli fiziksel aktivite yapmalarının teşvik edilmesi, hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturulması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amaçlandı.

Düzenlenen programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
İl Sağlık MüdürlüğüKırklareliSağlıkYaşamSporSon Dakika

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