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Kış aylarında dengeli beslenme bağışıklığı artırıyor - Son Dakika

Kış aylarında dengeli beslenme bağışıklığı artırıyor

26.01.2022 12:46
Kış aylarında dengeli beslenme bağışıklığı artırıyor

Kış aylarında beslenmede büyük değişiklikler yaşanabildiğini söyleyen Beslenme ve Diyet uzmanı Dyt. Gökçe Bönce, dengeli beslenme yöntemiyle bağışıklığın güçlendirilebileceğini belirtti.

Kış aylarında beslenmede büyük değişiklikler yaşanabildiğini söyleyen Beslenme ve Diyet uzmanı Dyt. Gökçe Bönce, dengeli beslenme yöntemiyle bağışıklığın güçlendirilebileceğini belirtti. Öğün atlamadan, az ve sık aralıklarla beslenmenin kış aylarında faydalı olacağını ifade eden Bönce, "Kış aylarında fiziksel aktivitenin az olması, gecelerin uzun olması, pandeminin etkisi ile de sosyalleşememekten daha çok televizyon başında geçirilen zaman sağlıklı beslenme alışkanlıklarından bizleri uzaklaştırabiliyor" dedi.

Güçlü bağışıklık için sebze-meyve tüketiminin de önemine dikkat çeken Emsey Hospital Beslenme Diyet uzmanı Dyt. Gökçe Bönce, kış aylarında doğru beslenme yöntemlerine ilişkin önerilerde bulundu.

KIŞ DÖNEMİNDE SU TÜKETİMİ AZALIYOR

Kış aylarında çay, kahve, boza ve salep tüketiminde daha fazla artış olduğunu söyleyen Gökçe Bönce, "Kafein içeriği yüksek olan çay-kahvenin fazla tüketimi besinlerdeki vitamin-mineral emilimini engelliyor. Bu da bağışıklık sistemini etkileyebiliyor. Aynı zamanda çay-kahvenin yine fazla tüketimi vücudun susuz kalmasına da neden olabilir" dedi.

Vücutta oluşan toksinlerin atılması, metabolizma dengesinin sağlanabilmesi için de sıvı alımının günlük 2.5 litre olması gerektiğini vurgulayan Bönce, "Tüketilen her bardak kafeinli içecekten sonra 1 bardak su vücudun susuz kalması engellenebilir" diye konuştu.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KİLO VERMEYİ YAVAŞLATIYOR

Kış aylarında yetersiz güneş ışığından dolayı D vitamini seviyesinin düştüğünü söyleyen Dyt. Gökçe Bönce, "D vitaminin eksikliği veya yetersizliğinde bel çevresinde yağlanmanın artabileceği ve bu bel çevresi yağlanmasının da abdominal obeziteyi beraberinde getirebileceği" açıklamasında bulundu. Beslenme açısından özellikle kış aylarında sardalya, somon gibi yağlı balıklar ile süt, tereyağı, yumurta sarısı gibi besinler tüketilerek desteklenebileceğini söyledi.

Dyt. Gökçe Bönce soğuk kış aylarında doğru beslenme yöntemlerine ilişkin yaptığı açıklamanın devamında, "D vitamini yetersizliği ayrıca bağışıklık sistemini düşürmekte ve kemik ağrılarına neden olabilmektedir". Kontrolsüz D vitamini kullanımının toksik etki yaratabileceğini ifade eden Bönce, "D vitaminin uzman kontrolünde, kan değerlerine göre takviyesinin yapılması gerektiğini, kandaki seviyesine göre bir uzmana danışılarak eksikliğinin giderilmesini öneriyorum" dedi. Bönce, açık havada fiziksel aktivitelerin de düzenli yapılmasının bağışıklığı desteklediğini ifade etti.

BOZA VE SALEBE FAZLA YÜKLENMEYİN

"Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan salep-boza gibi sıcak içeceklerin yüksek şeker içeriğinden dolayı kalori miktarı oldukça fazladır diyen Bönce, "Bu gıdaların fazla tüketimi kilo almaya neden olabilir. Kilo vermek isteyenlerin porsiyon kontrolüne dikkat etmesini öneririm" dedi. Bönce, bozanın mayalı olması, salebin ise yüksek oranda şeker içermesi nedeniyle mide rahatsızlığı bulunan ve şeker hastalığı olanların bu gıdaları dengeli tüketmesi gerektiğini ifade etti.

Bozanın faydalarına da değinen Dyt. Gökçe Bönce şunları söyledi:

"Fermente bir ürün olmasından dolayı boza probiyotik etki göstererek bağırsak sağlığını korur. Sağlıklı bağırsaklarda bağışıklık sistemini güçlendirirler. İçeriğinde bulunan probiyotik bakterilerden dolayı kabızlığı gidermede etkilidir. A, B grubu, E vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, demir gibi mineralleri de içermesinden dolayı oldukça besleyicidir. Bu bakımdan hamile ve emziren annelerin de güvenle tüketebileceği bir içecektir."


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Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kış aylarında dengeli beslenme bağışıklığı artırıyor - Son Dakika


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