Üye Girişi
Kış aylarının yaklaşmasıyla aktarlara rağbet arttı - Son Dakika

Kış aylarının yaklaşmasıyla aktarlara rağbet arttı

06.11.2021 12:49

Kış aylarının yaklaşmasıyla aktarlara rağbet arttı Bolu'da, havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların aktarlara olan rağbeti arttı.

Kış aylarının yaklaşmasıyla aktarlara rağbet arttı

BOLU - Bolu'da, havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların aktarlara olan rağbeti arttı. Aktarlarda en çok ilgi gören ürünler yine zencefil ve ıhlamur oldu.

Bolu'da, kış aylarına yaklaşılmasıyla birlikte aktarların da yoğun mesaisi başladı. Vatandaşların özellikle soğuk havalarda vücut bağışıklıklarını korumak için doğal ürünleri tercih etmesiyle birlikte kentteki aktarlara olan rağbet arttı. Korona virüs salgınıyla birlikte bitkisel ürünlere daha fazla yönelen vatandaşların aktarlardaki ilk tercihleri de zencefil, ıhlamur ve kış çayları oluyor.

"İnsanlar kendine daha fazla ehemmiyet göstermeye başladı"

Büyükcami mahallesinde 5 yıldır aktarlık yapan Selami Derya, "Klasik olanlar zencefil, zerdeçal, tarçın. Zencefilin yaş olanı daha çok rağbet görüyor. Ihlamur da zaten klasik. Mevsimsel grip olsun, korona virüs olsun insanlar daha fazla kendine bakmaya, ehemmiyet göstermeye başladı. Şuanki talep bunlardan yana. Genç grup daha fazla kişisel bakım üzerine. Ama daha orta yaş ve büyük olan grup soğuk algınlığı, grip için geliyor. Çocuklarda bağışıklığın güçlenmesi için çocukların için de ehemmiyet gösterenler de var. Kuru kayısı gibi ürünler ise sindirim için kullanılıyor" dedi.

Alışveriş için aktarları tercih ettiğini belirten Zihni Çamlı ise, "Atom çayı aldık. Daha ileriki zamanlarda değişik şeylerde alabilirim. Bu dönemlerde aktarları tercih ediyorum. Kuşburnu, limon, kivi, portakal gibi ürünleri bitkisel çay olarak alıyorum" ifadelerini kullandı.

Kış aylarının yaklaşmasıyla aktarlara rağbet arttı
Kış aylarının yaklaşmasıyla aktarlara rağbet arttı
Kış aylarının yaklaşmasıyla aktarlara rağbet arttı
Kış aylarının yaklaşmasıyla aktarlara rağbet arttı

Koronavirüs, Zencefil, Grip, Bolu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kış aylarının yaklaşmasıyla aktarlara rağbet arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi 13:31 Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok 13:16 Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok Şehir hayatından sıkılıp, Kazdağları'na yerleşti! Şimdi birçok kişinin hayal ettiği hayatı yaşıyor 12:50 Şehir hayatından sıkılıp, Kazdağları'na yerleşti! Şimdi birçok kişinin hayal ettiği hayatı yaşıyor
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç 12:47 Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor 12:20 Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı 12:14 Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok 12:08 Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı 11:27 Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

Son Dakika Haberleri
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
13:30 Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
13:28 Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı
13:25 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
13:16 Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok
12:48 Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne sebep olan uçağından enkazından ilk görüntüler yayınlandı
12:47 WhatsApp'tan büyük yenilik! Telefon kapalıyken bile çalışmaya devam edecek
12:46 Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç
12:43 Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları
12:17 Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi         
13:43
Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı         
13:29
Hiç masum değil! Uzman isim Hiç masum değil! Uzman isim "D vitamini eksikliği varsa dikkat, kanser yapıyor" dedi         
13:14
Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne sebep olan uçağından enkazından ilk görüntüler yayınlandı Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne sebep olan uçağından enkazından ilk görüntüler yayınlandı         
12:49
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle görüntülendi Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle görüntülendi         
12:23
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz         
12:08
İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi         
12:07
Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı         
11:03
Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var         
10:37
Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu         
10:27
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi         
09:21
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi         
09:16
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 13:56:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kış aylarının yaklaşmasıyla aktarlara rağbet arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement