Kış Mevsiminde Üst Solunum Enfeksiyonlarında Artış Gözlemleniyor - Son Dakika
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Sağlık

Kış Mevsiminde Üst Solunum Enfeksiyonlarında Artış Gözlemleniyor

Kış Mevsiminde Üst Solunum Enfeksiyonlarında Artış Gözlemleniyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını belirtti. Özellikle influenza virüsünün öne çıktığı bu dönemde, Covid-19 ile karıştırılan bulguların olduğu uyarısını yaptı.

08.12.2024 12:09  Güncelleme: 12:11
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TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, üst solunum enfeksiyonlarında artış gözlemlediklerini belirterek, "Üst solunum yolu enfeksiyonları bulgularıyla şu an yaşadığımız tablo, bir Covid-19 enfeksiyonun yol açtığı o yıkıcı tablo değil" dedi.

NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, son dönemlerde üst solunum hastalıklarında artış gözlendiğini söyledi. Doğan, "Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarında mevsim normallerinde bir artış gözlemlemekteyiz. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında; burun akıntısı, nezle dediğimiz tablo hapşırma, öksürük gibi bulgular olabildiği gibi bunun bir tık ağır grip dediğimiz eklem ağrılarıyla yüksek ateşle halsizlik ve kas ağrılarıyla klinik tablolar da ortaya çıkabilmektedir. Erken olarak farklı virüsleri görmekle beraber özellikle influenza virüsü koronavirüs biraz daha ön planda, tabi bu Covid-19 değil. Yani bir alt solunum yollarına etkileyen veya solunum yetmezliğine yol açan bir tablo görmüyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlarda koronovirüs oldukları yönünde endişe olduğunu söyleyen Doğan, "Koronavirüs pandemi öncesinde de bu bulguları görebilmekteyiz. Üst solunum yolu enfeksiyonları bulgularıyla şu an yaşadığımız tablo, bir Covid-19 enfeksiyonun yol açtığı o yıkıcı tablo değil. Özellikle bu hastalığı geçirenlerde şöyle bir algı ve endişe var. Ben daha önce hiç böyle ağır bir grip enfeksiyonu geçirmedim. Covid-19'dan hatırladığımız kadarıyla hastalık kişiler arasında klinik tablolarda bir farklılık gözetmekteydi. Tablo çok ağır geçiren hayatın kaybedenler olduğu gibi enfekte olduğunu hissetmeyen insanlar da vardı. Yine influenza virüsü viral bir enfeksiyon, kişiler arasında klinik tablolar farklı seyredebilir. Basit semptomlar seyredebildiği gibi kişiyi yatağa düşürecek kadar ağır semptomlar da ortaya çıkabilmektedir. Bunun bireysel farklılıklardan, bağışıklık sistemini yanıtının farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir" ifadelerini kullandı.

Viral enfeksiyonların tedavisine değinen Doğan, "Viral enfeksiyonların tedavisi genel olarak semptomatik tedavide, ağrısı varsa ağrı kesici, ateşse ateş düşürücü veya bol sıvı alımı sıvı kaybının desteklenmesi açısından, istirahat edilmesi, mevsime uygun meyve sebze tüketilmesi bu anlamda temel tedavi önerileri. Fakat influenza virüsünde belli yaş üzerinde, altta yatan hastalığı olan, solunum yetmezliği olan, kalp yetmezliği olan kişilerde bir antiviral tedavi uygulanması da gerekmekte. Enfekte olanların bulaşı azaltmak, insanları korumak adına maske kullanmalarını önermekteyiz. Özellikle öksürme, hapşırma esnasında kolumuzun iç kenarına öksürülmesi virüsün etrafa saçılmasını ve diğer insanların da enfekte olmasını engelleyecektir" dedi.

Kaynak: DHA

Namık Kemal Üniversitesi, Mustafa Doğan, Tekirdağ, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kış Mevsiminde Üst Solunum Enfeksiyonlarında Artış Gözlemleniyor - Son Dakika

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