Sivas\'ta kene bir can daha aldı

Sivas'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören Ayşegül Yücel (50), hayatını kaybetti.

KENE NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Zara ilçesine bağlı Gühertaş köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan evli, 1 çocuk annesi Ayşegül Yücel'in vücuduna yaklaşık bir hafta önce kene yapıştı. Keneyi çıkardıktan birkaç gün sonra rahatsızlanan Yücel, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan Yücel, hayatını kaybetti.

SİVAS'TA KENEDEN ÖLENLERİN SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Yücel'in cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Kentte bu yıl KKKA hastalığından ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.