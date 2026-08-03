Klima Bakımının Önemi Vurgulandı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, bakımsız klimaların lejyoner hastalığına neden olabileceğini söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, yaz aylarında serinlemek için kullanılan klimaların düzenli bakımının yapılmamasının ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceğine dikkat çekti. Lejyoner hastalığının legionella bakterisinin solunum yoluyla alınması sonucu geliştiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Doğan, "Bakteri; klima sistemleri, duş başlıkları, jakuzi, havuz, sauna, hamam ve benzeri nemli ortamlarda çoğalabiliyor. Özellikle merkezi klima sistemlerinin bulunduğu oteller, hastaneler, toplu yaşam alanları ve seyahat araçlarında düzenli bakım yapılmaması hastalık riskini artırıyor. Bakteri, su damlacıkları aracılığıyla solunum yoluyla bulaşıyor" dedi.

"Risk grubundaki kişiler daha dikkatli olmalı"

Lejyoner hastalığının her yaş grubunda görülebileceğini ancak bazı kişilerde daha ağır seyredebileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Doğan, "İleri yaşta olanlar, bağışıklık sistemi zayıf bireyler, diyabet, kalp hastalığı, KOAH ve astım gibi kronik hastalıkları bulunan kişiler, kanser tedavisi gören hastalar ile uzun süre kortizon kullanan bireyler hastalık açısından daha yüksek risk taşıyor. Başlangıçta üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle seyreden hastalık, tedavi edilmediğinde zatürreye kadar ilerleyebiliyor" diye konuştu.

"Belirtiler griple karıştırılabiliyor"

Hastalığın ilk belirtilerinin çoğu zaman grip veya nezleyle karıştırılabildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Doğan, "Ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, geçmeyen kuru öksürük, balgam çıkarma güçlüğü, baş ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı ve aşırı uyku hali görülebiliyor. Şikayetlerin kısa sürede ağırlaşması veya nefes darlığının eklenmesi halinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Otellerde, tatil köylerinde ve uzun yolculuklarda kullanılan merkezi klima sistemlerinin düzenli bakımının yapılması büyük önem taşıyor. Bunun yanında havuzlar, termal tesisler, duş sistemleri ve diğer su dolaşım sistemlerinin hijyenik şartlarda işletilmesi de hastalığın önlenmesinde önemli rol oynuyor" şeklinde konuştu.

"Erken tanı, tedavi başarısını artırıyor"

Lejyoner hastalığında erken tanının hayati önem taşıdığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Doğan, şunları söyledi:

"Hastanın yakın zamanda klimalı bir ortamda bulunması, otelde konaklaması, uzun araç yolculuğu yapması veya su sistemlerine maruz kalması tanı açısından yol gösterici olabilir. Erken dönemde tanı konulan hastalarda uygun antibiyotik tedavisiyle başarılı sonuçlar alınabiliyor. Bu nedenle özellikle risk grubundaki bireylerin belirtileri hafife almamaları ve klima bakımlarını düzenli yaptırmaları büyük önem taşıyor."