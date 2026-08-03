Klima Bakımının Önemi Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Klima Bakımının Önemi Vurgulandı

Klima Bakımının Önemi Vurgulandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, bakımsız klimaların lejyoner hastalığına neden olabileceğini belirtti.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, bakımsız klimaların lejyoner hastalığına neden olabileceğini söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, yaz aylarında serinlemek için kullanılan klimaların düzenli bakımının yapılmamasının ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceğine dikkat çekti. Lejyoner hastalığının legionella bakterisinin solunum yoluyla alınması sonucu geliştiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Doğan, "Bakteri; klima sistemleri, duş başlıkları, jakuzi, havuz, sauna, hamam ve benzeri nemli ortamlarda çoğalabiliyor. Özellikle merkezi klima sistemlerinin bulunduğu oteller, hastaneler, toplu yaşam alanları ve seyahat araçlarında düzenli bakım yapılmaması hastalık riskini artırıyor. Bakteri, su damlacıkları aracılığıyla solunum yoluyla bulaşıyor" dedi.

"Risk grubundaki kişiler daha dikkatli olmalı"

Lejyoner hastalığının her yaş grubunda görülebileceğini ancak bazı kişilerde daha ağır seyredebileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Doğan, "İleri yaşta olanlar, bağışıklık sistemi zayıf bireyler, diyabet, kalp hastalığı, KOAH ve astım gibi kronik hastalıkları bulunan kişiler, kanser tedavisi gören hastalar ile uzun süre kortizon kullanan bireyler hastalık açısından daha yüksek risk taşıyor. Başlangıçta üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle seyreden hastalık, tedavi edilmediğinde zatürreye kadar ilerleyebiliyor" diye konuştu.

"Belirtiler griple karıştırılabiliyor"

Hastalığın ilk belirtilerinin çoğu zaman grip veya nezleyle karıştırılabildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Doğan, "Ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, geçmeyen kuru öksürük, balgam çıkarma güçlüğü, baş ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı ve aşırı uyku hali görülebiliyor. Şikayetlerin kısa sürede ağırlaşması veya nefes darlığının eklenmesi halinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Otellerde, tatil köylerinde ve uzun yolculuklarda kullanılan merkezi klima sistemlerinin düzenli bakımının yapılması büyük önem taşıyor. Bunun yanında havuzlar, termal tesisler, duş sistemleri ve diğer su dolaşım sistemlerinin hijyenik şartlarda işletilmesi de hastalığın önlenmesinde önemli rol oynuyor" şeklinde konuştu.

"Erken tanı, tedavi başarısını artırıyor"

Lejyoner hastalığında erken tanının hayati önem taşıdığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Doğan, şunları söyledi:

"Hastanın yakın zamanda klimalı bir ortamda bulunması, otelde konaklaması, uzun araç yolculuğu yapması veya su sistemlerine maruz kalması tanı açısından yol gösterici olabilir. Erken dönemde tanı konulan hastalarda uygun antibiyotik tedavisiyle başarılı sonuçlar alınabiliyor. Bu nedenle özellikle risk grubundaki bireylerin belirtileri hafife almamaları ve klima bakımlarını düzenli yaptırmaları büyük önem taşıyor."

Kaynak: İHA

Mustafa Doğan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Klima Bakımının Önemi Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Meclise “İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun“ başvurusu Meclise "İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun" başvurusu
İstanbul’da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak İstanbul'da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak
Bahçeli’den “çerçeve yasa“ açıklaması: Tam destek verilmeli Bahçeli'den "çerçeve yasa" açıklaması: Tam destek verilmeli
Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu
İTO temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı: İşte zirveye koşan ürün İTO temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı: İşte zirveye koşan ürün

09:22
YAŞ yarın toplanıyor 3 isim ilk kez masada
YAŞ yarın toplanıyor! 3 isim ilk kez masada
09:19
Fenerbahçe’de büyük kriz Yıldız futbolcu İsmail Kartal’ı şikayet etti
Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti
08:57
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif Galatasaray anında yanıt verdi
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif! Galatasaray anında yanıt verdi
08:51
“Bütün gazeteciler gelsin“ diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
"Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
08:46
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
08:38
İlker Ayrık’tan üzen haber Tüm gösterilerini iptal etti
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
08:12
İstanbul’da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı
İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 09:34:51. #7.13#
SON DAKİKA: Klima Bakımının Önemi Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.