KOAH ve Sigara: Ciddi Tehdit! - Son Dakika
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Sağlık

KOAH ve Sigara: Ciddi Tehdit!

KOAH, Türkiye'de 50 bin ölümle 4. ölümcül hastalık. Sigara ve hava kirliliği risk artırıyor.

15.11.2024 23:28
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Sigara, KOAH'a davetiye çıkarıyor

Doç. Dr. Elbek, "3 milyondan fazla insan KOAH nedeniyle ölüyor"

İSTANBUL - Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Elbek, KOAH hastalığına ilişkin olarak, "Dünyada 3 milyondan fazla insan KOAH nedeniyle ölüyor. Türkiye'de de her yıl 50 bin insanımızı kaybediyoruz. Türkiye'de en çok öldüren 4.hastalık" dedi.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Osman Elbek, Dünya KOAH Günü'nde, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Elbek, KOAH'ın dünyada ve Türkiye'de giderek artan bir sağlık sorunu olduğuna belirtirken, sigaranın hastalık üzerindeki etkisine dikkat çekti. Hastalığın ilerlemesi durumunda ise ciddi boyutlarda solunum sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

"Türkiye'de en çok öldüren 4.hastalık"

Tütün ürünlerinin KOAH hastalığı üzerindeki etkisine değinen Doç. Dr. Osman Elbek, "KOAH, sigara, elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünü gibi tütün ürünlerinin ya da iç ve dış ortam hava kirliliğinin oluşturduğu akciğerde kalıcı bozuklukla karakterize bir hastalıktır. Ne yazık ki kullandığımız ilaçların hiçbiri KOAH ölümünü engellememektedir. Hastalarımızın büyük bir kısmını kaybediyoruz. İlaç kullanmaktan ziyade KOAH'a yakalanmamak önemli olan. Bunun yolu da Türkiye'de ve dünyada tütün kullanımını azaltmak, iç ve dış ortamdaki kirliliği azaltmak ve yoksulluğu önlemek. Dünyada 3 milyondan fazla insan KOAH nedeniyle ölüyor. Türkiye'de de her yıl 50 bin insanımızı kaybediyoruz. Türkiye'de en çok öldüren 4.hastalık. Türkiye'de tütün kullanımı maalesef artmakta. Son 20 yılda Türkiye'de yüzde 27 oranında sigara kullanımı arttı. Nargile kullanımı 4 katına çıktı. En fazla tütün ürünü kullanan genç nüfusa sahibiz. Bacasız sobalar kullanmak, tandır pişirmek bunlar kadınları KOAH yapan en önemli nokta. Dış ortamda ise sanayi ve trafiğin oluşturduğu hava kirliliği KOAH açısından ciddi bir sorun oluyor. Bu nedenle hem ülkemizin hem de dünyanın tütün ve hava kirliliğinin önüne geçmesi gerekmekte" diye konuştu.

"Tütün şirketlerinin bir pazarlama taktiği"

Yıllara oranla KOAH hastalığındaki artışa dikkat çeken Doç. Dr. Elbek, "Elektronik sigara da ısıtılmış tütün ürünü de çıkarılan yeni ürünler de tütün şirketlerinin bir pazarlama taktiği. Zarar açısından hiçbir farkları yok. Aynı oranda KOAH sebebi. Gençler daha az zararlı olduğunu düşünerek bu ürünlere yöneliyorlar. Tam gelişme çağlarında akciğer fonksiyonlarında kayba yol açıyor. Bu durum özellikle 2050 yıllarında KOAH ölüme yol açan en önemli hastalıklar arasında yer almasına sebep olacak. 90'lı yıllarda dünyanın en ölümcül 10. hastalığı iken şu an 4.sıraya yükselmiş durumda. Türkiye olarak sağlığı hep ilaç kullanımı olarak düşünüyoruz. Sağlığı korumanın yolu zararlı partiküller dediğimiz tütün ürünlerinden uzak durmak, hava kirliliğinden uzaklaşmak, dengeli beslenmek, spor yapmak ve genel anlamda yoksulluğu önlemekten geçiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık KOAH ve Sigara: Ciddi Tehdit! - Son Dakika

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