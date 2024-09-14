Sağlık

Kocaeli'de sağlıklı hayat merkezleri, tüm birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleriyle hastanelerin yükünü büyük ölçüde azaltıyor.

Kentte, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 7 sağlıklı hayat merkezi (SHM) hizmet veriyor.

Beslenme, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite, kadın ve üreme sağlığı, kanser erken teşhis ve tarama, ruh sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı gibi alanlarda hizmet sunulan SHM'ler, tedavi süreçlerinin hızlandırılması ve hasta memnuniyetinin artırılmasına katkı sağlıyor.

"Sağlıklı birey ve toplum oluşturmak için elimizden geleni yapmaya hazırız"

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AA muhabirine, sağlık hizmetleri sisteminin önemli ayaklarının başında birinci basamak sağlık hizmetlerinin geldiğini söyledi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan SHM'lerin de birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek amacıyla toplum sağlığı merkezine bağlı ek hizmet birimi olarak faaliyet gösterdiğini belirten Pehlevan, "En ufak bir şüphede, erken tanıda, şüpheli bir olguda hastalarımızı direkt hastanelerle organize olarak yönlendiriyoruz." dedi.

Pehlevan, SHM'lerde verilen hizmetlerin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirerek, hastane ortamına girmeden pek çok sağlık probleminin giderilebildiğini kaydetti.

İnsanları en yakındaki sağlıklı hayat merkezlerinden hizmet alma yönünde teşvik edeceklerini anlatan Pehlevan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanser erken taramalarını hızlandıracağız. Kanseri erken yakalamak önemli. Obeziteye bağlı hipertansiyon, kalp damar hastalıkları ve diğer nörolojik hastalıklar dahil birçok hastalığı önlemek mümkün. Dolayısıyla bu hizmet aynı zamanda sağlıklı birey, sağlıklı toplum, sağlıklı yaşam, uzun yaşam, konforlu yaşam demektir. Sağlık sistemimiz, dünya standartlarının üzerinde. Her türlü tedavi imkanımız var ama en önemli şey, bu hastalıklara yakalanmadan önlemini almak. Bunun için de en önemli ayak birinci basamak sağlık hizmet birimleri ve sağlıklı hayat merkezleridir. Daha çok birim açarak, daha çok vatandaşın ayağına giderek sağlıklı birey, bedenen ve ruhen sağlıklı toplum oluşturmak için elimizden geleni tüm sağlık personelimiz ve görevli arkadaşlarla yapmaya hazırız."

Pehlevan, SHM'lerin hastanelerin yükünü almaktaki öneminden bahsedersek, " Diyetisyen, psikolojik danışmanlık, üreme sağlığı, aile planlaması, sağlıklı gebelik danışmanlık hizmeti almak için hastaneye gitmeye gerek kalmıyor. Mamografi çekimi, rahim ağzı kanser taraması için de gerek kalmıyor. Burada saptanan herhangi bir anormallikte çok kolay hastanede randevu oluşturuluyor ve hastanın nakli sağlanıyor." diye konuştu.

Erken tanının önemine işaret eden Pehlevan, "Özellikle meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinin erken tanısında yüzde 100'e yakın tedavi şansı oluyor. SHM'lerde vatandaşların hastaneye gitmeye gerek duymayacağı hizmetler veriliyor. Koruyucu sağlık hizmetleri taramaları yapılıyor. Özellikle vatandaşın hastalığa yakalanmadan önce sağlıklı bir hayat sürmesi için gerekli yönlendirmeler, bilgilendirmeler ve uygulamalar yapılıyor. Sağlıklı birey, sağlıklı toplum oluşması yönünde çok önemli fonksiyon görüyorlar." ifadelerini kullandı.

SHM'den hizmet alan aile hekimi 3 ayda 19 kilo verdi

Yaklaşık 1,5 yıl önce Darıca Sağlıklı Hayat Merkezinden diyetisyenlik hizmeti alan Darıca ilçesi Kerimiz Aile Sağlığı Merkezi aile hekimlerinden Hamit Kurbanoğlu, 3 ayda 19 kilo verdi.

Kurbanoğlu, kilo verme sürecinin, hastalarına da örnek olduğunu belirterek, kilo problemi olan pek çok hastasını SHM'ye yönlendirdiğini kaydetti.

Diyetisyenin tavsiyeleriyle sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanarak kilo verdiğini anlatan Kurbanoğlu, "Hekim olduğum için bu hastalara da yansımaya başladı. 'Nasıl kilo verdiniz, bunu nasıl başardınız?' gibi sorularla gelen hastalarımı, SHM'ye yönlendirdim." diye konuştu.???????