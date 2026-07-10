Koklear İmplantla Yeni Bir Başlangıç - Son Dakika
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Koklear İmplantla Yeni Bir Başlangıç

Koklear İmplantla Yeni Bir Başlangıç
10.07.2026 14:11
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7 yaşındaki Harun, biyonik kulak sayesinde anne ve babasının sesini yeniden duymaya başladı.

Osmaniye'de halk arasında "biyonik kulak" olarak bilinen koklear implantın aktif edilmesiyle yaklaşık 1 yıl sonra anne ve babasının sesini yeniden duyan 7 yaşındaki Harun Ekinci, gözyaşlarına hakim olamadı.

Osmaniye'de doğuştan işitme sorunu bulunan Harun Ekinci, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen koklear implant ameliyatıyla yeniden duymaya başladı.

Doğduğundan bu yana işitme kaybı yaşayan Harun Ekinci, önceki yıllarda işitme cihazlarıyla duyabiliyordu. Ancak son bir yıldır cihazlardan da fayda göremeyen Harun'un her iki kulağında çok ileri derecede sensörinöral (sinirsel tip) işitme kaybı bulunduğu belirlendi. Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ekibi tarafından gerçekleştirilen koklear implant ameliyatı başarıyla tamamlandı. Hastanede ilk kez uygulanan operasyonun ardından implantın ilk aktivasyonu gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 yıl aradan sonra yeniden seslerle buluşan Harun, ilk kez anne ve babasının sesini duydu. O anlarda gözyaşlarını tutamayan küçük çocuk, ailesi ve sağlık çalışanlarına da duygu dolu anlar yaşattı.

"Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hedefimiz vatandaşlarımızın başka merkezlere ihtiyaç duymadan kendi ilimizde tedavi olabilmelerini sağlamaktır" diyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Furkan Fatih Şenoğul, "Halk arasında 'biyonik kulak' olarak bilinen koklear implant ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Her iki kulağında çok ileri derecede sinirsel tip işitme kaybı bulunan ve işitme cihazlarından yeterli fayda göremeyen hastamıza, uzman ekibimiz tarafından koklear implant operasyonu başarıyla uygulandı. Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından bugün hastamızın ilk kez sesle buluşmasına tanıklık edeceğiz. Bu anlamlı an, hem hastamız ve ailesi hem de sağlık ekibimiz için büyük bir mutluluk ve heyecan kaynağıdır. Koklear implant tedavisiyle başlayan bu yolculuk, düzenli takip ve rehabilitasyon süreciyle her geçen gün daha da anlam kazanacaktır. Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hedefimiz, güçlü sağlık kadromuz ve teknolojik altyapımızla bu nitelikli sağlık hizmetini daha fazla hastamıza ulaştırmak, vatandaşlarımızın başka merkezlere ihtiyaç duymadan kendi ilimizde tedavi olabilmelerini sağlamaktır" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Teknoloji, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koklear İmplantla Yeni Bir Başlangıç - Son Dakika

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