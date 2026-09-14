Kolesterol uyarısı, Prof. Dr. Öner\'den düzenli kontrol çağrısı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan İlyas Öner, yüksek kolesterolün çoğu zaman herhangi bir belirti vermediğini belirterek, vatandaşlara düzenli kontrol ve kişisel risk değerlendirmesi yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kolesterol yüksekliğinin ağrı, halsizlik veya baş dönmesi gibi belirtilerle kendini göstermediğini ifade eden Prof. Dr. Öner, damar duvarlarında oluşan birikimin yıllar içerisinde sessizce ilerleyebildiğini söyledi. Öner, bazı kişilerde ilk belirtinin kalp krizi veya felç olabileceğine dikkat çekti.

Kolesterol değerlendirmesinde tek bir değere bakılmaması gerektiğini vurgulayan Öner, yaş, tansiyon, sigara kullanımı, diyabet ve aile öyküsü gibi risk faktörlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kolesterol konusunda vatandaşların bazı yanlış bilgilere sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öner, "Asıl takip edilen değer toplam kolesterol değil, LDL-kolesteroldür. Hedef LDL değeri herkes için aynı değildir. Kişinin risk düzeyi arttıkça hedef değer daha düşük belirlenir. Bu nedenle herkes kendi hedefini hekimiyle birlikte değerlendirmelidir" dedi.

Genç ve zayıf olmanın yüksek kolesterole karşı koruyucu olmadığını da belirten Öner, ailesinde erken yaşta kalp hastalığı bulunan kişilerin genetik kolesterol yüksekliği açısından daha erken değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Öner, HDL olarak bilinen "iyi kolesterolün" yükseltilmesinin tek başına bir tedavi hedefi olmadığını, temel yaklaşımın LDL kolesterolü düşürmeye yönelik olduğunu ifade etti. Ayrıca genetik damar riski göstergelerinden biri olan Lp(a) düzeyinin yaşam boyunca en az bir kez ölçülmesinin önemine dikkat çekti.

Kolesterol ilacı kullanan hastalara da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Öner, kendini iyi hisseden veya kas ağrısı yaşayan kişilerin ilaçlarını doktorlarına danışmadan bırakmamaları gerektiğini söyledi. Öner, "Şikayetlerinizi hekiminizle paylaşın, tedavi seçenekleri birlikte gözden geçirilebilir" ifadelerini kullandı.