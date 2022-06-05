Kolik ve gaz sorunu olan bebekler SPA ve masajla rahatlıyor - Son Dakika
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Kolik ve gaz sorunu olan bebekler SPA ve masajla rahatlıyor

05.06.2022 09:11

Kolik ve gaz sorunu olan bebekler SPA ve masajla rahatlıyor Bebek ve SPA masaj uzmanı Birgül Çakıroğlu: "Kolik ve gaz sorunu olan bebeklerimizi rahatlatıyoruz" Kolik ve gaz sorunu olan bebekler SPA ve masajla rahatlıyor.

Kolik ve gaz sorunu olan bebekler SPA ve masajla rahatlıyor

Bebek ve SPA masaj uzmanı Birgül Çakıroğlu:

"Kolik ve gaz sorunu olan bebeklerimizi rahatlatıyoruz"

TRABZON - Kolik ve gaz sorunu olan bebekler SPA ve masajla rahatlıyor. Bebek SPA ve Masaj Uzmanı Birgül Çakıroğlu, jakuzilerde suya bırakılan bebeklerin özgürce hareket ettiğini belirterek uyguladıkları yöntemlerle gaz sancısı yaşayan bebeklerin rahatladığını, psikolojik olarakta mutlu olduklarını söyledi.

Trabzon'da hizmet veren özel bir Bebek SPA Merkezi bebeklere SPA deneyimi yaşama olanağı sunuyor. Merkezde bulunan önü camla kaplı jakuzilerde boyun simidiyle suya bırakılan bebekler özgürce hareket ediyor. Suda keyifli vakit geçiren bebekler daha sonra masajla rahatlatılarak vücut gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Merkezlerinde bebeklere iki aşamalı bakım yapıldığını anlatan Birgül Çakıroğlu, öncelikle 'floating' diye tabir edilen bebek yüzmesi, daha sonra ise bebek masajı yaptıklarını söyledi.

Bebeklerin göğüs kafesine yaptığı suyun basıncıyla birlikte kan dolaşım sistemlerini desteklediklerini belirten Birgül Çakıroğlu, "Kalp sistemlerine fayda sağlıyoruz. Sindirim ve sinir sistemlerini desteklediği için aynı zamanda denge koordinasyonu sağlıyoruz. Bebeklerde kolik ve gaz sancılarını rahatlatıyoruz. Düzenli katılım sağlayan bebeklerimiz de kolik-gaz sancılarının çok çok rahatladığı aynı zaman yok olduğunda gözlemlemiş bulunmaktayız. " dedi.

Kolik ve gaz sorununun bebeklerde yeni doğum süreciyle başladığını anlatan Çakıroğlu, "Çocuklarda düzenli aralıklarla yoğun şiddetli gaz sancıları olabiliyor. Ailelerimizin bu konuda çaresiz kalmaları, çocuklarına nasıl müdahale edeceklerini bilememelerinden dolayı, SPA merkezlerimizde onları havuzlarda yüzdürüp sonrasında da kolik masajı yaparak bebeklerimizi buradan mutlu olarak ayrılmalarını psikolojik olarakta onları rahatlamayı amaçlıyoruz. Mutlu bir bebek mutlu bir ailenin temelini oluşturuyor. Ailenin de stres hormonlarını da azaltarak ailelere mutlu vakit geçirmelerini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kolik ve gaz sorunu olan bebekler SPA ve masajla rahatlıyor
Kolik ve gaz sorunu olan bebekler SPA ve masajla rahatlıyor
Kolik ve gaz sorunu olan bebekler SPA ve masajla rahatlıyor
Kolik ve gaz sorunu olan bebekler SPA ve masajla rahatlıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Trabzon, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kolik ve gaz sorunu olan bebekler SPA ve masajla rahatlıyor - Son Dakika

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